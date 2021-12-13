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​Финдиректор «Альфа-Капитала» Александр Списивый стал лауреатом премии «Финансовый директор года»

13.12.2021 18:00
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

Первый заместитель генерального директора, финансовый директор УК «Альфа-Капитал» Александр Списивый стал лауреатом национальной премии «Финансовый директор года» в номинации «Образцовая программа оптимизации издержек». Награждение лауреатов IX премии «Финансовый директор года — 2021» прошло 9 декабря в Москве.

«Финансовый директор года» — масштабная премия для финансовых руководителей и финансовых служб, которая проводится с 2009 года корпоративной справочно-образовательной системой для финансистов «Актион Финансы» при поддержке журнала «Финансовый директор», системы «Финансовый директор» и «Высшей школы финансового директора». Ее номинантами становятся топ-менеджеры российских компаний, внесшие значительный личный вклад в развитие профессии финансиста. Экспертный совет премии определяет финансовые службы, которые показали самое эффективное управление финансами компании за прошедший год.

Александр Списивый работает в УК «Альфа-Капитал» с октября 2010 года, возглавляя блок финансов и бизнес-операций. В функции департамента входит финансовое планирование, бюджетный процесс, формирование управленческой отчетности, построение IT- инфраструктуры бизнеса. Среди главных достижений 2020 года: внедрение системы отчетности по портфелям клиентов в режиме «Т-0», переход на новый план счетов управленческого учета, а также прорывные проекты по развитию цифровой среды и IT-оптимизации.

«На мой взгляд, роль финансовой службы не только в том, чтобы обеспечивать эффективную операционную деятельность компании и помочь бизнесу принять правильное решение, но и содействовать развитию клиентских сервисов и внедрению новых технологий в рамках стратегии диджитализации. У нашей компании серьезные амбиции: на горизонте пяти — семи лет стать крупнейшей управляющей компанией в России по объему активов под управлением. Это возможно только с помощью масштабной перестройки всей IТ-архитектуры и повышения эффективности операционных процессов, которые, конечно, потребуют от нас в ближайшие годы максимальной автоматизации регулярных процессов и повышения скорости внедрения изменений. С учетом прироста бизнеса без этого невозможно снизить нагрузку на операционный блок и сервисные службы компании и оптимизировать расходы компании», — прокомментировал первый заместитель генерального директора, финансовый директор УК «Альфа-Капитал» Александр Списивый.

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