В Москве появится сервис с мультимодальными поездками

Банк ВТБ, Московский метрополитен и «Яндекс Go» в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS) тестируют продукт для жителей столицы — «МультиТранспорт», сообщается в пресс-службе банка. Он будет объединять разных транспортных операторов, предоставляющих услуги по организации перевозок жителям города, в единую цифровую экосистему с мультимодальными поездками.

В релизе отмечается, что MaaS является альтернативой использованию личного транспорта, которая позволяет значительно улучшить трафик Москвы. Каждый пассажир получает возможность выбрать для себя наиболее быстрый и экономически выгодный вариант поездки, при этом процесс оплаты — понятный и простой. В будущем новый сервис будет учитывать такие факторы, как загруженность дорог, комфорт, качество, и в итоге предлагать наиболее удобный вариант маршрута с указанием итоговой суммы стоимости поездки. Банк ВТБ предоставляет IT-технологии для реализации данного проекта и проведения взаиморасчетов между сервисами.

На первом этапе тестирования будут задействованы все семь видов общественного транспорта (метро, монорельс, МЦК, МЦД, наземный транспорт) и такси. Пассажир сможет купить «МультиТранспорт» по трем тарифам.

Так, «МультиТранспорт Мини» за 2 999 рублей включает билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и пять промокодов на поездки в такси через приложение «Яндекс Go» на 30 дней; «МультиТранспорт Стандарт» за 3 999 рублей включает билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и десять промокодов на поездки в такси через приложение «Яндекс Go» на 30 дней; «МультиТранспорт Макс» за 5 999 рублей включает билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и 20 промокодов на поездки в такси через приложение «Яндекс Go» на 30 дней.

Поездка на такси по «МультиТранспорту» не должна стоить более 600 рублей, и ее протяженность не должна превышать 5 км. Старт поездки на такси должен быть только от/до метро, МЦК или МЦД. Главное преимущество покупки любого тарифа — более выгодная стоимость билета «Единый» и такси по сравнению с приобретением данных опций по отдельности.

Принять участие в тестировании может каждый желающий, но количество участников на первом этапе будет ограничено — всего 7 тыс. человек. Для пользования сервисом пассажир приобретает «МультиТранспорт» в мобильных приложениях «Метро Москвы» или «Яндекс Go», используя банковскую карту или платежные сервисы Apple Pay и Google Pay.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, «МультиТранспорт» будет полезен пассажирам, которые используют общественный транспорт, но иногда выбирают такси. «С подпиской пассажиры смогут экономить до 10% денег на оплате проезда ежемесячно. Гибкость и выгодные тарифы сервиса также привлекут новых пользователей из числа автомобилистов, которые переключатся на мультимодальные поездки. Это позволит более равномерно распределить транспортные потоки», — пояснил он.

«В дальнейшем сервис планируется расширить, внедрив в него поездки на самокатах и велобайках, а также рассмотреть возможность дополнительных опций по тарифным планам», — сказал начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент ВТБ Вадим Изотов.