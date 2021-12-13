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«Сбер» и Газпромбанк предоставят «Газпром нефти» «зеленый» кредит на 30 млрд рублей

13.12.2021 17:25
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк Газпромбанк

«Сбер» предоставит «зеленый» кредит на сумму 15 млрд рублей компании «Газпром нефть», сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что средства будут направлены на экологическую модернизацию Омского нефтеперерабатывающего завода, общий объем финансирования проекта составит 30 млрд рублей — еще одним кредитором выступит Газпромбанк, который также предоставит 15 млрд рублей.

Ключевой экологический проект «Газпром нефти» на Омском НПЗ — строительство очистных сооружений «Биосфера». Он входит в план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Многоступенчатая система очистки комплекса позволит повысить эффективность очистки воды до 99,9%, в два раза снизит водопотребление и сократит нагрузку на городские очистные сооружения. На Московском НПЗ комплекс «Биосфера» используется уже три года — за это время завод более чем в пять раз сократил потребление воды из городской системы водоснабжения.

Среди других проектов, на которые компания привлекла финансирование, — строительство комплекса первичной переработки нефти, который позволит вывести из эксплуатации шесть установок прошлого экологического поколения. Эффективная процентная ставка по кредитам подлежит снижению по мере выполнения экологических целей проектов за счет получения субсидии.

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