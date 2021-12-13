S&P: уплата 12,3 млрд рублей в пользу «Капитал Лайф» может ухудшить кредитоспособность «Росгосстраха»

Необходимость уплаты «Росгосстрахом» 12,3 млрд рублей компании «Капитал Лайф Страхование жизни» по проигранному в апелляционной инстанции делу, в случае если судебное решение не удастся обжаловать в более высокой инстанции, может иметь неблагоприятные последствия для кредитоспособности «Росгосстраха». Об этом предупредило рейтинговое агентство S&P Global Ratings, которое в этой связи поместило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости «Росгосстраха» «BB+» в список CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями»).

«Насколько мы понимаем, 7 декабря 2021 года «Росгосстрах» проиграл дело в суде апелляционной инстанции по иску своей бывшей дочерней компании — ООО «Капитал Лайф Страхование жизни», связанному с агентским договором, заключенным несколько лет назад», — отмечается в сообщении.

Рейтинговое действие отражает риски ухудшения профиля финансовых рисков «Росгосстраха», если компании придется выплатить 12,3 млрд рублей в пользу «Капитал Лайф» или создать резервы на значительную часть этой суммы.

Первоначальный иск был подан компанией «Капитал Лайф Страхование жизни» в 2018 году, когда «Росгосстрах» решил расторгнуть агентский договор, подписанный в 2017-м предыдущей командой менеджеров, напоминают аналитики. Договор предусматривал определенный объем продаж «Росгосстрахом» страховых продуктов «Капитал Лайф». После того как новым собственником «Росгосстраха» стал банк «Открытие», а компания «Капитал Лайф» была продана другому частному инвестору в 2018 году, «Росгосстрах» принял решение о прекращении продажи полисов страхования жизни «Капитал Лайф». Договор, заключенный двумя компаниями, предусматривал значительные штрафы за его досрочное одностороннее расторжение. «Насколько мы понимаем, Федеральная антимонопольная служба РФ дала свою оценку договору и пришла к выводу о том, что его условия противоречат закону о конкуренции и являются ничтожными. Несмотря на эту позицию, 7 декабря 2021 года апелляционный суд постановил, что «Росгосстрах» должен выплатить штраф в соответствии с условиями договора», — указывают в S&P.

«Если «Росгосстраху» в конечном счете придется уплатить штраф в указанном размере или сформировать значительные резервы, покрывающие часть этой суммы, в соответствии с МСФО, это приведет к снижению нашей оценки капитализации и прибыльности компании и, как следствие, к ухудшению нашей оценки профиля финансовых рисков», — пишут эксперты.

Они отмечают, что на 31 октября 2021 года регулятивный норматив маржи платежеспособности компании в соответствии с новым положением составил 105% (при минимуме 100%). В S&P полагают, что если «Росгосстрах» выплатит штраф или отразит в финансовой отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, резервы, покрывающие значительную часть штрафа, то компания может нарушить требования к минимальному уровню регуляторного капитала.



«Если мы будем считать, что вероятность наложения на компанию штрафа в полном объеме высока, и «Росгосстрах» начнет создавать резервы для его выплаты, которые будут отражаться в отчетности по РСБУ и МСФО, в отсутствие дополнительной финансовой поддержки со стороны собственников, мы можем понизить рейтинг страховой компании на одну или более ступеней. Если мы будем считать, что вероятность наложения на компанию штрафа в полном объеме крайне низка, и «Росгосстрах» не будет создавать резервы для его выплаты, которые будут отражаться в отчетности по РСБУ и МСФО, либо если компания получит финансовую поддержку, компенсирующую соответствующие расходы, мы, скорее всего, подтвердим ее рейтинг на уровне «ВВ+» со «стабильным» прогнозом — при условии, что операционные показатели и характеристики кредитоспособности по-прежнему будут соответствовать нашим прогнозам», — указывают в рейтинговом агентстве.