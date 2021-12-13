Все новости

S&P: уплата 12,3 млрд рублей в пользу «Капитал Лайф» может ухудшить кредитоспособность «Росгосстраха»

13.12.2021 19:48
2 252
1 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Росгосстрах (СК ПАО) Капитал Life

Необходимость уплаты «Росгосстрахом» 12,3 млрд рублей компании «Капитал Лайф Страхование жизни» по проигранному в апелляционной инстанции делу, в случае если судебное решение не удастся обжаловать в более высокой инстанции, может иметь неблагоприятные последствия для кредитоспособности «Росгосстраха». Об этом предупредило рейтинговое агентство S&P Global Ratings, которое в этой связи поместило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости «Росгосстраха» «BB+» в список CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями»).

«Насколько мы понимаем, 7 декабря 2021 года «Росгосстрах» проиграл дело в суде апелляционной инстанции по иску своей бывшей дочерней компании — ООО «Капитал Лайф Страхование жизни», связанному с агентским договором, заключенным несколько лет назад», — отмечается в сообщении.

Рейтинговое действие отражает риски ухудшения профиля финансовых рисков «Росгосстраха», если компании придется выплатить 12,3 млрд рублей в пользу «Капитал Лайф» или создать резервы на значительную часть этой суммы.

Первоначальный иск был подан компанией «Капитал Лайф Страхование жизни» в 2018 году, когда «Росгосстрах» решил расторгнуть агентский договор, подписанный в 2017-м предыдущей командой менеджеров, напоминают аналитики. Договор предусматривал определенный объем продаж «Росгосстрахом» страховых продуктов «Капитал Лайф». После того как новым собственником «Росгосстраха» стал банк «Открытие», а компания «Капитал Лайф» была продана другому частному инвестору в 2018 году, «Росгосстрах» принял решение о прекращении продажи полисов страхования жизни «Капитал Лайф». Договор, заключенный двумя компаниями, предусматривал значительные штрафы за его досрочное одностороннее расторжение. «Насколько мы понимаем, Федеральная антимонопольная служба РФ дала свою оценку договору и пришла к выводу о том, что его условия противоречат закону о конкуренции и являются ничтожными. Несмотря на эту позицию, 7 декабря 2021 года апелляционный суд постановил, что «Росгосстрах» должен выплатить штраф в соответствии с условиями договора», — указывают в S&P.

«Если «Росгосстраху» в конечном счете придется уплатить штраф в указанном размере или сформировать значительные резервы, покрывающие часть этой суммы, в соответствии с МСФО, это приведет к снижению нашей оценки капитализации и прибыльности компании и, как следствие, к ухудшению нашей оценки профиля финансовых рисков», — пишут эксперты.

Они отмечают, что на 31 октября 2021 года регулятивный норматив маржи платежеспособности компании в соответствии с новым положением составил 105% (при минимуме 100%). В S&P полагают, что если «Росгосстрах» выплатит штраф или отразит в финансовой отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, резервы, покрывающие значительную часть штрафа, то компания может нарушить требования к минимальному уровню регуляторного капитала.

«Если мы будем считать, что вероятность наложения на компанию штрафа в полном объеме высока, и «Росгосстрах» начнет создавать резервы для его выплаты, которые будут отражаться в отчетности по РСБУ и МСФО, в отсутствие дополнительной финансовой поддержки со стороны собственников, мы можем понизить рейтинг страховой компании на одну или более ступеней. Если мы будем считать, что вероятность наложения на компанию штрафа в полном объеме крайне низка, и «Росгосстрах» не будет создавать резервы для его выплаты, которые будут отражаться в отчетности по РСБУ и МСФО, либо если компания получит финансовую поддержку, компенсирующую соответствующие расходы, мы, скорее всего, подтвердим ее рейтинг на уровне «ВВ+» со «стабильным» прогнозом — при условии, что операционные показатели и характеристики кредитоспособности по-прежнему будут соответствовать нашим прогнозам», — указывают в рейтинговом агентстве.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Совкомбанк покупает третью страховую компанию
Банк России увеличил период охлаждения по полисам ИСЖ и НСЖ
Центробанк оштрафовал СК «Росгосстрах»
Банк России опубликовал первый рэнкинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО