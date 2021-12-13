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Коллекторская компания «Региональная служба взыскания» оштрафована на 500 тыс. рублей

13.12.2021 20:01
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Коллекторская компания «Региональная служба взыскания» оштрафована на 500 тыс. рублей за психологическое давление на заемщика. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

В региональное УФССП России обратилась местная жительница с жалобой на коллекторскую организацию. «Гражданка сообщила, что представители кредитора при возврате просроченной задолженности вводят ее в заблуждение и оказывают психологическое давление. В присылаемых письмах коллекторы сообщали женщине о своих полномочиях в оценке и реализации ее имущества в счет погашения просроченного долга», — рассказали приставы.

Они подчеркивают, что, в соответствии с действующим законодательством, кредитору или лицу, действующему от его имени и в его интересах, запрещено оказывать психологическое давление на должника и вводить его в заблуждение относительно последствий, которые могут наступить при неуплате долга, в том числе запрещается сообщать о возможном уголовном преследовании должника.

«После проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по надзору за коллекторами УФССП России по Ставропольскому краю, в действиях ООО «Региональная служба взыскания» были установлены нарушения требований федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд. При рассмотрении данного дела суд учел, что организация неоднократно была оштрафована за аналогичные нарушения, и вновь назначил максимальный штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в Ставропольском УФССП.

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