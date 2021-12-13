​Восстановление мировой экономики становится все более неравномерным

Восстановление экономики после коронавируса всегда было неравномерным, поскольку разные страны приходили в норму с разной скоростью. Но это расхождение может усугубиться, поскольку мировые регуляторы больше не едины в вопросах денежно-кредитной политики, сообщает CNN Business.



Экономисты полагают, что Федеральная резервная система США объявит о более быстром сворачивании стимулирования для борьбы с высокими ценами. Потребительские цены в США в ноябре росли самыми высокими темпами почти за 40 лет.

ФРС не пугают опасения по поводу распространения варианта «омикрон», поскольку Соединенные Штаты до сих пор избегали введения новых ограничений. Потребительские расходы по-прежнему выглядят высокими, а количество обращений за пособиями по безработице недавно упало до самого низкого уровня за 52 года.

Тем временем в Европе правительства быстро вернули некоторые ограничения. Германия объявила о введении общенационального карантина для непривитых, лишив их доступа ко всем услугам, кроме самых необходимых. Еще до появления «омикрона» восстановление экономики в Европе замедлялось из-за проблем с цепочкой поставок и большого числа случаев коронавируса. В октябре экономика Великобритании выросла всего на 0,1%.

Это ставит Банк Англии и Европейский центральный банк в трудное положение, поскольку они также пытаются бороться с инфляцией. Если они будут действовать слишком быстро, прекратят поддержку и начнут контролировать цены раньше времени, они рискуют свести на нет с трудом достигнутые успехи на рынке труда. Главный экономист ING по международным вопросам Джеймс Найтли ожидает, что Банк Англии воздержится от повышения процентных ставок в этом месяце, как ожидалось ранее. Он добавил, что ЕЦБ может объявить о запуске переходной программы выкупа активов, чтобы избежать обвала в марте.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

