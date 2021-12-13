НРА: страховой рынок показал лучшие результаты с 2014 года

Развитие страхового рынка в 2021 году идет по лучшему сценарию за период с 2014 года. Объем страховых премий по итогам девяти месяцев 2021 года составил 1,36 трлн рублей, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном Национальным рейтинговым агентством.

«Рост страхового рынка в 2021 году опережает рост экономики в целом, что связано с бумом ипотечного и потребительского кредитования, интересом банков к комиссионным доходам от реализации продуктов страхования жизни на фоне низких значений ключевой ставки в первом полугодии 2021 года», — пишут аналитики.

Они отмечают, что темп роста премий во втором полугодии 2021 года замедляется, что связано с низкой базой первого полугодия прошлого года, изменением условий программы льготной ипотеки, снижением продаж новых автомобилей. При этом рост объемов потребительского кредитования, усиление интереса к программам индивидуального ДМС, рост средней премии по автокаско способствуют положительной динамике премий и во втором полугодии. К концу года объем премий превысит 1,8 трлн рублей, полагают в НРА.

Как указывают эксперты, самым крупным, но и самым дорогим каналом продаж для страховщиков остается банковский. Его доля в объеме премий составила 37,5% по итогам девяти месяцев 2021 года, а доля в комиссионном вознаграждении — 61,6%. Впрочем, аналитики ожидают замедления прироста доли этого канала в связи с ужесточением регулирования кредитования.

Активно развивается брокерский канал, его доля выросла на 24,7 млрд рублей, или 64,7%, по сравнению с девятью месяцами 2020 года.

Доля интернет-канала достигла 5,9%, при этом онлайн-продажи, не относящиеся к ОСАГО, растут опережающими темпами: за год их доля увеличилась с 15% до 36%. По прогнозу агентства, тенденция цифровизации продаж сохранится: это позволяет и уровень развития технологий, и востребованность со стороны клиентов. По мнению страховщиков, в ближайшие год-два активно будет развиваться «встроенное страхование».

Положительную динамику показали все виды добровольного страхования и ОСАГО. Лидерами по темпам прироста премий стали страхование финансовых рисков (плюс 51%), страхование от несчастных случаев (плюс 40%), страхование водного транспорта (плюс 29%).

«Рост премий по страхованию жизни (плюс 80 млрд рублей) был обеспечен как страхованием заемщиков (плюс 33,5 млрд рублей), так и некредитным страхованием. Премии по инвестиционному страхованию жизни увеличились на 30 млрд рублей, по накопительному страхованию жизни — на 15 млрд рублей. Рост ключевой ставки и выбор альтернативных вариантов инвестирования, ужесточение регулирования кредитования оказали сдерживающее влияние на сегмент во втором полугодии, но объем премий по страхованию жизни по итогам 2021 года (около 530—536 млрд рублей) окажется самым высоким за новейшую страховую историю», — поясняется в обзоре.

По мнению аналитиков, в 2022 году развитие сегмента будет зависеть от сроков введения нового вида — долевого страхования жизни, возможного выхода на рынок страхования жизни иностранных компаний, объемов кредитования физических лиц.

В сегменте автокаско наблюдаются тенденции сокращения количества договоров (на 90 тыс. по сравнению с девятью месяцами 2020 года) и роста страховой суммы из-за снижения продаж «мини-каско» (например, на случай отсутствия у виновника ДТП полиса ОСАГО) и сокращения продаж новых автомобилей в III квартале 2021 года. Рост средней страховой суммы привел к увеличению средней премии (34,3 тыс. рублей против 27,6 тыс. рублей за девять месяцев 2020 года). В результате, несмотря на уменьшение количества договоров, объем премий в целом по сегменту вырос на 24,9 млрд рублей.

В сегменте ОСАГО также наблюдается рост средней премии, но в основном в сегменте страхования юридических лиц (плюс 9,2%). Высокий уровень конкуренции в сегменте страхования физических лиц, замечают в агентстве, способствует сохранению тарифов на прежнем уровне (прирост составил 1,3%), несмотря на рост выплат. В целом по сегменту выплаты (плюс 9%) растут быстрее премий (плюс 5%).



По прогнозу НРА, тенденция роста количества страховых случаев сохранится и в 2022 году, что в сочетании с ожидаемыми сложностями в восстановлении цепочки поставок, удорожанием запчастей, недостатком тарифов по отдельным сегментам окажет негативное влияние на финансовые результаты автостраховщиков.

«Развитие страхового рынка в 2022 году будет зависеть от темпов восстановления экономики, динамики ключевой ставки, ситуации в сегменте кредитования физических лиц, решения глобальных логистических проблем и динамики изменения реальных доходов населения. Ожидается усиление влияния цифровых технологий на деятельность страховщиков как в части интернет-продаж, так и в части онлайн-урегулирования», — сказано в обзоре.



Кроме того,в связи с введением новых требований к капиталу. В результате, полагают аналитики, концентрация рынка усилится, доля топ-50 страховщиков превысит 97%. Открытие рынка для иностранных страховщиков может усилить конкуренцию в отдельных сегментах, но массового выхода на рынок иностранных компаний не ожидается, заключают эксперты.