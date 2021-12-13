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«Эквифакс»: количество выданных за десять месяцев автокредитов выросло на 20,9%

13.12.2021 21:19
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В России за десять месяцев текущего года выдано 772,8 тыс. автокредитов на 801,5 млрд рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс», уточнив, что показатели оказались выше, чем за тот же период 2020 года, на 20,9% и 57,2% соответственно.

Средняя сумма автокредита в октябре текущего года составила 1,167 млн рублей, что на 42,7% больше относительно октября 2020-го.

Совокупный портфель автокредитов по итогам октября достиг 1,089 трлн рублей (плюс 23,4%).

Уровень просроченных более чем на 90 дней автокредитов на конец октября снизился до 5,97%%, что на 0,63 процентного пункта ниже уровня на 31 октября 2020 года.

Средний срок выдаваемого автокредита по итогам октября 2021 года составляет 60,7 месяца (плюс 15,8% к сентябрю 2020-го).

Топ-пятерку регионов по объему выдачи кредитов в октябре составляют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан.

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