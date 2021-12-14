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Цены на аренду жилья в России за год выросли на 31%

14.12.2021 08:55
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Источник
Известия

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год— с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го — подскочили на 31%, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков, уточняя, что причина в высоком спросе. С одной стороны, растут цены на квартиры в продаже, с другой — купившие первичное жилье ждут его достройки и вынуждены снимать.

По словам руководителя проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергея Хахулина, средние ставки по стране достигли примерно 23 тыс. рублей в месяц. Спрос на такое жилье с января нынешнего года вырос на 24%, добавил он.

По данным «Циан.Аналитики», в целом по городам-миллионникам средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир увеличилась за год на 21% и составила на начало декабря 20,4 тыс. рублей, двухкомнатных — на 23%, до 30,3 тыс. рублей, трехкомнатных — на 20%, до 45,8 тыс. рублей.

«В этом году цены на арендное жилье продемонстрировали рекордный рост. Больше всего с ноября прошлого года увеличились ставки на однокомнатные квартиры в Москве (плюс 60,5%), Казани (плюс 44,3%), Санкт-Петербурге (плюс 33,5%), Екатеринбурге (плюс 28,6%) и Челябинске (плюс 22,1%)», — рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, добавив, что спрос на арендное жилье в России за год увеличился в 3,8 раза, и причин для этого несколько.

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«Во-первых, часть граждан, которые продали имевшееся у них жилье и приобрели квартиры в новостройках, — вынуждены снимать временное. Во-вторых, снижение доступности жилья из-за роста цены с одновременным увеличением ипотечных ставок привело к тому, что часть тех, кто планировал покупку жилья, отложили его приобретение», — рассказал Хусаинов.

Также среди причин роста можно выделить высокие темпы инфляции и увеличение эксплуатационных расходов (тарифы ЖКХ) и налоговых выплат, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. В 2021 году завершился переход на новую систему расчета налога на недвижимость — теперь он будет взиматься от кадастровой стоимости жилья, которая приблизилась к рыночной. До этого несколько лет действовали понижающие коэффициенты, рассказал он.

Кроме того, эксперты уверены, что инициатива Минстроя вывести арендный рынок из тени может спровоцировать очередное удорожание аренды. «Налоги, полученные по доходам от сдачи в аренду, закладываются в ставки, поэтому нововведения приведут к их дальнейшему росту на те же суммы, что и налог», — считает эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина. Ее точку зрения разделяет Колочинский. «Вместе с тем, если рынок станет цивилизованным, дополнительные затраты арендаторов жилья окажутся оправданными — за свои деньги они наконец получат юридические гарантии и уверенность в завтрашнем дне», — заключил он.

Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест, пишет «Коммерсант». Это нужно для того, чтобы обелить рынок аренды жилья.

 10.12.2021 11:00

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