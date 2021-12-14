Все новости

Эксперты ожидают роста экономики в этом году на 4,1—4,5%

14.12.2021 08:58
1 124
3 Время прочтения: 2 минуты
Источник
Ведомости

Рост российской экономики в 2021 году может превысить прогнозируемые правительством 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса; недавно ведомство уже улучшало прогноз экономического роста на этот год — с 3,8% до 4,2%, пишут «Ведомости». Как считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, пока существенных предпосылок для улучшения прогноза нет и вряд ли они появятся до конца года; оценки АКРА в целом совпадают с последними прогнозами Минэкономразвития — в базовом сценарии ожидается экономический рост на 4,1—4,2% за полный 2021 год; эффект низкой базы уже в целом исчерпан, поэтому в IV квартале рост ВВП будет более скромным — он увеличится на 2,9—3,4%, прогнозирует эксперт.

По мнению директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, рост ВВП в этом году составит 4,3% — инвестиционный спрос замедляется, потребительский — тоже, а внешняя конъюнктура, прежде всего в Европе, не очень благоприятная из-за очередной волны пандемических ограничений, рассчитывать можно разве что на позитивный сюрприз в сфере услуг, связанный с новогодними праздниками; однако директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой ожидает более высоких темпов: около 4,5% — рост ВВП он объясняет сохранением неплохих показателей роста частного потребления и инвестиций, а также восстановлением экспорта сырьевых и несырьевых товаров; по его оценке, рост экономики в следующем году составит 2—2,5%.

Рейтинговое агентство Fitch немного улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году и чуть ухудшило на следующий год, при этом прогнозы по инфляции и ключевой ставке существенно повышены по сравнению с сентябрьскими оценками. Новые оценки представлены в очередном макропрогнозе агентства.

 08.12.2021 17:05

Как отметил главный экономист инвесткомпании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, ожидается рост ВВП России на 4,1—4,2% в 2021 году — драйверы восстановления, которые действовали на протяжении года, постепенно «затухают» в IV квартале, наблюдается замедление роста цен на сырье после благоприятной конъюнктуры в течение первых трех кварталов, а также снижается потребительский спрос, который внес основной вклад в восстановление экономики в этом году; также падает рост и в промышленной активности, и в других сегментах; ожидаемое повышение ключевой ставки 17 декабря скажется на всех видах экономической активности — в первую очередь на секторе услуг, который и так еще не восстановился после ограничений, и на розничной торговле.

По мнению главного экономиста по России и СНГ «ВТБ Капитала» Александра Исакова, ожидается замедление роста ВВП в следующем году до уровня в 2,5% на фоне исчерпания восстановительного роста, ужесточения кредитных условий и затухания кредитного импульса в розничном сегменте банковского кредитования; основными драйверами роста будет добыча нефти, а также связанные с ней отрасли (переработка нефти, обрабатывающие производства) и продолжение восстановления в сегменте услуг населению.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в следующем году, добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом не ниже 2,5%, а также поручил проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов. Такие заявления, как следует из материалов на сайте Кремля, были сделаны на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

 07.12.2021 18:55

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии
Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам