Эксперты ожидают роста экономики в этом году на 4,1—4,5%

Рост российской экономики в 2021 году может превысить прогнозируемые правительством 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса; недавно ведомство уже улучшало прогноз экономического роста на этот год — с 3,8% до 4,2%, пишут «Ведомости». Как считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, пока существенных предпосылок для улучшения прогноза нет и вряд ли они появятся до конца года; оценки АКРА в целом совпадают с последними прогнозами Минэкономразвития — в базовом сценарии ожидается экономический рост на 4,1—4,2% за полный 2021 год; эффект низкой базы уже в целом исчерпан, поэтому в IV квартале рост ВВП будет более скромным — он увеличится на 2,9—3,4%, прогнозирует эксперт.

По мнению директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, рост ВВП в этом году составит 4,3% — инвестиционный спрос замедляется, потребительский — тоже, а внешняя конъюнктура, прежде всего в Европе, не очень благоприятная из-за очередной волны пандемических ограничений, рассчитывать можно разве что на позитивный сюрприз в сфере услуг, связанный с новогодними праздниками; однако директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой ожидает более высоких темпов: около 4,5% — рост ВВП он объясняет сохранением неплохих показателей роста частного потребления и инвестиций, а также восстановлением экспорта сырьевых и несырьевых товаров; по его оценке, рост экономики в следующем году составит 2—2,5%.

Лента новостей Fitch обновило прогнозы по ВВП, инфляции и ключевой ставке в России и других странах Рейтинговое агентство Fitch немного улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году и чуть ухудшило на следующий год, при этом прогнозы по инфляции и ключевой ставке существенно повышены по сравнению с сентябрьскими оценками. Новые оценки представлены в очередном макропрогнозе агентства. 08.12.2021 17:05

Как отметил главный экономист инвесткомпании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, ожидается рост ВВП России на 4,1—4,2% в 2021 году — драйверы восстановления, которые действовали на протяжении года, постепенно «затухают» в IV квартале, наблюдается замедление роста цен на сырье после благоприятной конъюнктуры в течение первых трех кварталов, а также снижается потребительский спрос, который внес основной вклад в восстановление экономики в этом году; также падает рост и в промышленной активности, и в других сегментах; ожидаемое повышение ключевой ставки 17 декабря скажется на всех видах экономической активности — в первую очередь на секторе услуг, который и так еще не восстановился после ограничений, и на розничной торговле.

По мнению главного экономиста по России и СНГ «ВТБ Капитала» Александра Исакова, ожидается замедление роста ВВП в следующем году до уровня в 2,5% на фоне исчерпания восстановительного роста, ужесточения кредитных условий и затухания кредитного импульса в розничном сегменте банковского кредитования; основными драйверами роста будет добыча нефти, а также связанные с ней отрасли (переработка нефти, обрабатывающие производства) и продолжение восстановления в сегменте услуг населению.