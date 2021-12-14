МИнБанк повышает ставки по розничным вкладам и накопительным счетам

Московский Индустриальный Банк с 14 декабря повышает процентные ставки по рублевым депозитам в среднем на 0,5 процентного пункта. Об этом сообщили в кредитной организации.

Как уточняется, лидером по доходности среди среднесрочных вкладов банка является акционный вклад «Выгодный старт», который оформляется на 250 дней. Срок депозита разделен на три процентных периода, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка: за первые 50 дней — 10% годовых, за следующий такой же период — 8,5%, за период со 101-го дня до конца срока — 7% годовых. Эффективная ставка по вкладу «Выгодный старт» составляет 7,9% годовых.

Максимальная ставка по розничному депозиту «Классический» из стандартной линейки установлена на уровне 8,5% годовых. Доходность зависит от суммы и срока размещения денежных средств. Вклад «Классический» оформляется на срок от 122 до 1 098 дней в сумме от 30 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Вклад «Накопительный» открывается на срок от 91 до 730 дней в сумме от 10 тыс. рублей. Процентные ставки установлены в диапазоне от 6,9% до 7,25% годовых в зависимости от срока размещения средств; эффективная ставка с учетом капитализации процентов — от 7% до 7,78%. Предусмотрена возможность пополнения счета, а частичное снятие денежных средств не допускается (за исключением начисленных процентов по вкладу).

Депозит «Универсальный кошелек» (с возможностью пополнения и расходных операций) оформляется на срок от 91 до 730 дней в сумме от 10 тыс. рублей (от 1 тыс. рублей — для пенсионеров и ветеранов). Максимальная ставка теперь составляет 6,9% годовых (эффективная ставка — до 7,38%).

Доходность вклада «Финансовая независимость» с возможностью пополнения и частичного снятия средств составит 7,1% годовых (эффективная ставка — до 7,6%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей, а при неснижаемом остатке от 300 тыс. рублей — 7% (эффективная ставка — до 7,49% годовых).

Новые ставки предлагаются как действующим, так и новым клиентам банка.

Также увеличены базовые процентные ставки по вновь заключаемым договорам банковского вклада для состоятельных клиентов (в среднем на 0,5 п. п) и по депозиту «Вклад в будущее» (на 0,5 п. п.).

Кроме того, с 21 декабря 2021 года банк увеличит доходность линейки накопительных счетов (максимум на 0,5 п. п.). «Проценты начисляются на минимальный остаток на счете в расчетном периоде. Сумма минимального остатка делится на суммовые сегменты с применением к каждому сегменту соответствующей ему процентной ставки», — поясняется в релизе.

По накопительному счету «Доверие в плюс» доходность составит:

при сумме до 500 тыс. рублей включительно — 6,3% годовых;

при сумме свыше 500 тыс. и до 750 тыс. рублей включительно — 8,5%;

при сумме свыше 750 тыс. и до 1,5 млн рублей включительно — 6,5%;

свыше 1,5 млн рублей — 0,01% годовых.

Максимальная ставка по накопительному счету «Будь в плюсе» составит 7% годовых при условии остатка на счете в течение расчетного периода не менее 50 тыс. рублей. При сумме минимального остатка в расчетном периоде от 3 тыс. до 50 тыс. рублей действует ставка 6%. По счетам, открытым в рамках акции «Сезон комфорта» в период с 20 июля по 31 октября 2021 года, предусмотрен бонус в 0,1 п. п. к стандартным условиям. При сумме минимального остатка в расчетном периоде меньше 3 тыс. рублей ставка составит 0,01% годовых.