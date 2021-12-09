Исследование: россияне мечтают победить пандемию, увеличить доход и приобрести свое жилье

Победа над пандемией COVID-19, финансовое благополучие и наличие собственного жилья оказались самыми заветными желаниями большинства жителей России в наступающем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

По данным исследования, более чем у половины опрошенных (55%) есть несколько заветных желаний. У каждого третьего (33%) оно одно. Так, относительное большинство опрошенных (20%) назвали своим самым заветным желанием победу над пандемией. Каждый шестой (14%) — увеличение дохода, 13% — наличие собственного или отдельного жилья.

Чуть меньше, 9%, мечтают о кругосветном путешествии, 8% — купить машину, 5% — открыть свой бизнес, столько же — переехать в другую страну. Почти 5% хотели бы изменить будущее своей страны, 4% хотелось бы найти идеальную работу, 3,5% желают любви. Выучить иностранный язык и переехать в другой город мечтают 3% опрошенных, по 2% респондентов хотят стать знаменитыми, мечтают об отпуске и получении водительских прав.

Больше всего опрошенных (43%) указали, что исполнение их заветного желания требует сравнительно небольшой суммы денег. Исполнение мечты свыше трети респондентов (36%) требует очень больших вложений. И каждый пятый (21%) утверждает, что выполнение его желания вообще не требует финансовых затрат.

Лента новостей Исследование: прожить больше полугода на сбережения смогут только 15% россиян В ковид выросло число россиян, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений, а доля тех, кто мог бы прожить на сбережения больше полугода, составляет только 15%, свидетельствуют данные исследования SuperJob. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны. 13.12.2021 11:12

Четверть респондентов (26%) оценили свою мечту выше 5 млн рублей. Почти четверть (23%) — в сумму до 100 тыс. рублей. Каждый восьмой (12%) — в 1—3 млн рублей. Каждый десятый (10%) — в 3—5 млн рублей. Столько же — в 0,5—1 млн рублей, 8% — в 250—500 тыс. рублей, 4% — в 150—200 тыс. рублей, 3% — в 100—150 тыс. рублей. Столько же — в 200—250 тыс. рублей.

Для осуществления своей мечты относительное большинство участников опроса (31%) много работают, строят карьеру, а 27% опрошенных отметили, что откладывают деньги. Взяли кредит в банке 4% опрошенных, 14% получают для этого дополнительное образование. При этом почти четверть респондентов (23%) пока ничего для этого не делают.

Примечательно, что треть респондентов пока не закладывает никаких сумм на исполнение своей мечты. Каждый пятый (21%) ничего не тратит потому, что исполнение его мечты не требует денег, а у 10% пока нет средств, чтобы покрыть такую статью расходов. Тратят на мечту от 240 тыс. рублей в год 21% опрошенных, 13% назвали сумму в 12—60 тыс. рублей в год, в 60—120 тыс. рублей свои затраты оценили 9% респондентов, 6% рассказали о 180—240 тыс. рублей, 5,5% — о 120—180 тыс. рублей. Почти 5% тратят до 12 тыс. рублей в год.