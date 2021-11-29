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Группа «Тинькофф» намерена развивать открытую экосистему

14.12.2021 13:46
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Источник
ТАСС
Темы
Тинькофф Банк

Группа «Тинькофф» будет развивать открытую экосистему и готова обсуждать проекты по интеграции с партнерами. Об этом заявил председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк в ходе конференции «Финтех», организованной изданием «Ведомости», передает ТАСС.

«Мы как «Тинькофф» склоняемся к тому, чтобы развивать открытую экосистему, потому что в этой ситуации можно прийти к win-win-ситуации», — сказал Близнюк. «Всех партнеров приглашаю — предлагайте нам ваши продукты, будем обсуждать нашу интеграцию», — добавил он.

При этом Близнюк отметил, что ничего плохого в закрытых экосистемах нет, но при условии, что рынок фрагментирован. «А когда закрытая экосистема на 70—80% рынка, то, конечно, мне кажется, это ведет к какой-то деградации сервисов внутри экосистемы», — сказал Близнюк.

В состав группы «Тинькофф» (TCS Group), основанной в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым, входят банк, виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал», сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер «Тинькофф Инвестиции», сервисы для бизнеса, онлайновое тревел-агентство, а также автономная некоммерческая организация «Тинькофф Образование». Группа развивает экосистему, предоставляющую клиентам финансовые и лайфстайл-услуги.

Сейчас существуют два подхода к развитию экосистем, и ВТБ «проповедует» подход, при котором банк не берет на себя напрямую функции в нефинансовой сфере, а выступает финансовым партнером. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters, высказывания из которого распространила пресс-служба банка.

 29.11.2021 21:10

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