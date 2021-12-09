ВТБ запустил подписку на автомобили для пользователей «Авито»

ВТБ запустил сервис долгосрочной аренды машины на сайте «Авито», сообщили в пресс-службе банка. Посетители сайта могут подобрать новое транспортное средство и начать им пользоваться, не приобретая его.

Группа ВТБ запустила услугу в середине ноября. Стоимость аренды нового транспортного средства составляет от 29 тыс. рублей в месяц. В эту сумму уже входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение. Авансовые платежи за сервис не взимаются. Минимальный срок подписки — полгода, максимальный — два года.

Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов, понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения неважен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж — 20 тыс. рублей, который вернется в конце ее срока, при этом предоставления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тыс. км в год, передвижение возможно по всей территории России.

По словам начальника управления «Автокредитование» ВТБ Ивана Жигарева, несмотря на то что как форма владения автомобиля подписка вышла на рынок России совсем недавно, у нее большой потенциал. «При регулярном использовании машины такая модель оказывается для клиента на 40% выгоднее каршеринга, а ежемесячный платеж — ниже, чем по автокредиту. По нашим прогнозам, к 2025 году сервис подписки может занимать 15—20% всего отечественного рынка новых автомобилей», — отметил он.

Подать заявку на аренду автомобиля по подписке можно на сайте ВТБ, в ближайшее время такая возможность станет доступна в «ВТБ Онлайн». Подобрать транспортное средство и ознакомиться с условиями подписки можно также в соответствующем разделе «Авито Авто».