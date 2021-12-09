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МВД: жертвы телефонных мошенников «молодеют»

14.12.2021 15:30
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ТАСС

Жертвами дистанционных мошенников становятся люди более молодого возраста. Об этом рассказал замначальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов на пресс-конференции в ТАСС.

В МВД представили социальный портрет дистанционного мошенника. Так, «в основном это молодые люди от 18 до 35 лет. Это может быть как мужчина, так и женщина». По словам Филиппова, чаще всего такого рода преступники являются обычными пользователями Интернета. «Они обладают базовыми знаниями пользования Интернетом, базовыми знаниями пользования финансовыми услугами. Как правило, это может быть безработный человек», — уточнил он.

Также Филиппов обратил внимание на следующую тенденцию: «Если раньше жертвами становились люди преклонного возраста, пожилого, то сейчас данная категория граждан составляет порядка 15%. Сейчас все чаще жертвами становятся представители молодого поколения».

Ущерб от дистанционного — телефонного — мошенничества в России за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов, передает ТАСС.

 14.12.2021 15:09

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