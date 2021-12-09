Корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут отправлять сразу до 10 тыс. платежей

В интернет-банке «Открытие» для бизнеса реализован новый сервис «Реестр платежей», который позволяет клиентам сформировать и отправить из банка сразу до 10 тыс. платежей, сообщили в пресс-службе организации.

При проведении платежей бухгалтерам часто приходится формировать отдельные реестры для каждого их типа, это неудобно, так как требует сортировки вручную больших массивов платежей. Клиенты «Открытия» теперь могут отправлять все виды платежей в одном реестре в пользу физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, в бюджет и внебюджетные фонды, что существенно упрощает процесс и делает его быстрее.

Отмечается, что сервис будет полезен корпоративным клиентам, проводящим ежедневно более 1 тыс. платежей в пользу различных контрагентов, когда под каждый нужно формировать отдельное платежное поручение.

По словам старшего вице-президента, директора департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» Андрея Карасева, небольшой поток платежей — до 500—1000 — можно отправлять традиционным способом, формируя платежные поручения в интернет-банке, но при большем объеме удобнее использовать «Реестр платежей». «А при нескольких десятках тысяч платежей в день компании больше подойдет прямая интеграция банка и своей учетной системы — Host-to-Host. Крупным корпоративным клиентам «Открытия» все эти каналы доступны в любых комбинациях без ограничения», — отметил он.

Реестр полностью автоматизирован, прост в использовании, не требует специальной подготовки сотрудников и технических доработок собственных систем компании. Кроме того, он совместим с наиболее распространенными в России учетными системами: 1С и SAP.

При обработке реестра банк проверяет реквизиты и составляет отчет, где указаны корректные и некорректные платежи. Это позволяет клиентам своевременно внести исправления и быть уверенным в отправке всех платежей получателям.