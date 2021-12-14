Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России

Вашингтон, вероятно, рассматривает сразу несколько санкционных мер в отношении РФ: наряду с отключением от системы SWIFT речь может идти о запрете американским компаниям работать в России и даже о запрете на использование доллара для расчетов с РФ, хотя это нанесет большой удар по бизнесу США, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

«Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придется свой бизнес либо продать, либо закрыть. Конечно, такое развитие событий ударит по бизнесу США, но в отношении России эффект от подобной меры будет более мощным. Дело в том, что американский бизнес принимает сегодня активное участие в российской экономике», — сказал он.

Угрозы экономических санкций против России в очередной раз прозвучали в ходе недавних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедших в закрытом режиме в начале декабря. Президент США заявил, что в случае эскалации напряженности вокруг Украины Запад ответит новыми коллективными экономическими санкциями. Аналитики предположили, что речь могла идти о возможной финансовой изоляции России, об отключении ее от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

«Отключение России от системы SWIFT, с одной стороны, вполне реально, с другой — это не такая уж страшная угроза для нее», — считает президент AmCham. Он пояснил, что существует немало других альтернативных безопасных систем межбанковских коммуникаций, хотя признал, что, если отключение произойдет, последствия «запомнят россияне надолго, ведь пока разберутся, что к чему, могут быть заблокированы банковские карты, могут остановиться форексные сделки доллар/рубль».

Еще одной серьезной экономической мерой, которая сильно ударит по России, может стать запрет на использование ею доллара, считает Родзянко. «Ведь Россия экспортирует газ и нефть за американскую валюту, и в этом случае она не сможет ее получать», — пояснил он. Однако данный запрет все-таки представляется маловероятным. «Это палка о двух концах. Доллар и сами США от таких санкций пострадают не меньше, если не больше», — сказал Родзянко.

При этом президент AmCham назвал «хорошим сигналом», что на уровне глав государств была признана важность дипломатической темы — решения вопросов, связанных с сокращением дипмиссий, закрытием консульских служб, выдачи виз. «Но правда и то, что об этом и раньше говорилось, но ни к чему не приводило. Первый блин получился комом (во время встречи Путина и Байдена летом. — Прим. ред.), может, теперь начнутся подвижки. Я надеюсь на это, так как для меня, для бизнеса эта тема номер один», — заключил Родзянко.