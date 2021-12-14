​РГС Банк повысил ставки по вкладам

РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов для физических лиц. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, изменения коснулись вкладов «Дорога к цели», «Подушка безопасности», «Двойная выгода», «Отличный старт», «Главная дорога». Диапазон увеличения ставок по рублевым вкладам составил от 0,1 до 0,7 процентного пункта.

Вклад «Дорога к цели» открывается на сумму от 30 тыс. рублей. Максимальная базовая ставка составит 7,3% годовых в рублях. «Финальную доходность по депозиту можно собрать как конструктор — из доступных опций. Клиент может выбрать вклад с возможностью пополнения, частичного снятия или без таких опций, любой комфортный срок размещения в диапазоне от 91 до 732 дней и способ выплаты дохода (ежемесячное начисление процентов на карту или счет в РГС Банке или на счет вклада, с причислением процентов к основной сумме вклада)», — отметили в банке, добавив, что у клиентов есть дополнительная возможность увеличить ставку еще на 0,5—1 п. п. за расходные операции по карте «АвтоДрайв». Таким образом, максимальная ставка с учетом надбавок и капитализации процентов может достигать 9,46%, сообщили в финучреждении.

Вклад «Подушка безопасности» открывается полностью онлайн на платформе «Финуслуги» Московской биржи. Денежные средства можно разместить на 91, 181, 367 и 732 дня. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Частичное снятие и пополнение вклада не предусмотрены. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада. Ставка зависит от срока вклада и составит 6,8% годовых при размещении средств на 91 день, 8,8% — на 181, 9% — на 367 дней и 8,1% — на 732 дня.

Инвестиционный рублевый вклад «Двойная выгода» открывается при условии одновременного оформления как договора накопительного или инвестиционного страхования жизни, так и при покупке страховых полисов «Помощь на дороге» или «Мой дом». Средства можно разместить на сумму от 100 тыс. рублей на срок 181 или 367 дней. Операции пополнения и частичного снятия средств по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов предполагается в конце срока вклада. За оформление договора накопительного или инвестиционного страхования жизни от ООО СК «Росгосстрах Жизнь» предусмотрена надбавка к базовой ставке 2 п. п., за приобретение страховых полисов «Помощь на дороге» от ООО «Этнамед» или «Мой дом» от СК «Росгосстрах» — 1 п. п. Таким образом, максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» может составить 8,7% годовых, сообщили в банке.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Вклад «Отличный старт» доступен к открытию в отделении при получении промокода на сайте банка. Депозит оформляется на сумму от 50 тыс. рублей, без опций пополнения и частичного снятия. Ставка зависит от срока вклада и составит 7,8% годовых при размещении средств на 181 день, 8% — на 367 дней и 8,1% — на 732 дня. По вкладу предусмотрена выплата процентов в конце срока. При этом для клиентов-автомобилистов установлена возможность досрочного расторжения договора вклада после девяти месяцев (начиная с 271-го дня) по льготной ставке 6% годовых, достаточно предъявить водительское удостоверение или СТС или ПТС на автомобиль.

Оформление вклада «Главная дорога» доступно на срок 181, 367 и 732 дня и сумму от 30 тыс. рублей, 500 долларов США. Частичное снятие и пополнение не предусмотрено, а выплата процентов возможна на выбор в начале или конце срока вклада. Процентная ставка варьируется в зависимости от срока размещения и выбранной опции по сроку выплаты процентов. Ставки по вкладу с традиционной выплатой процентов в конце срока составят от 7,4% до 7,7% годовых в рублях, 0,25—0,5% в долларах США, а по вкладу с авансовой выплатой процентов — от 7,1% до 7,2% годовых в рублях, 0,25—0,5% в долларах США.