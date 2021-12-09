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Банки в октябре вывезли рекордные объемы наличной иностранной валюты

14.12.2021 18:07
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РИА Новости

Вывоз наличной иностранной валюты российскими банками в октябре составил 1,24 млрд долларов — достиг максимума с сентября 2019 года и увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.

Так, предыдущий максимум был достигнут в сентябре 2019 года, когда объем вывезенной наличности составил 1,26 млрд долларов. В октябре прошлого года уполномоченные банки вывезли из страны 609,7 млн долларов. Значительную долю вывезенной в октябре 2021 года суммы, как и годом ранее, составили доллары, на евро пришлось 163,2 млн долларов (здесь и далее — в долларовом выражении).

Ввоз наличной иностранной валюты при этом снизился в месячном выражении до 2,28 млрд долларов с сентябрьских 3,17 млрд. В годовом выражении он показал заметную положительную динамику: если в прошлом году в октябре банки ввезли валюты на 1,79 млрд долларов, то в этом — более 2 млрд. При этом активнее банки ввозили американскую валюту (в размере более 1,5 млрд долларов), оставшаяся часть суммы пришлась на евро.

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