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НРА присвоило Руснарбанку рейтинг «ВВВ+|ru|»

14.12.2021 18:45
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Руснарбанк

Национальное рейтинговое агентство присвоило Руснарбанку кредитный рейтинг на уровне «ВВВ+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ. Прогноз по рейтингу — «стабильный», предполагающий с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 месяцев.

Как поясняется в сообщении НРА, кредитный рейтинг Руснарбанка обусловлен:

  • адекватной оценкой достаточности его капитала и ликвидности. Положительное влияние на значение нормативов достаточности капитала оказало увеличение уставного капитала банка на 500 млн рублей в августе 2021 года путем допэмиссии акций, приобретенных его единственным акционером — Московским Кредитным Банком. Большой объем выданных Руснарбанком банковских гарантий плохо влияет на стресс-тест достаточности капитала (при раскрытии 10% гарантий отклонение от минимально допустимых нормативов с учетом надбавок находится в отрицательной зоне), но в случае необходимости банк для поддержания ликвидности может в том числе воспользоваться помощью акционера;
  • высокими показателями рентабельности;
  • широким региональным охватом при небольшом территориальном присутствии и высоким уровнем автоматизации в операционной модели бизнеса;
  • приемлемым качеством портфеля гарантий и показателем стоимости риска;
  • высоким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования.

Уровень рейтинга Руснарбанка также обусловлен высокой вероятностью получения поддержки со стороны МКБ.

При этом уровень рейтинга ограничивается:

  • невысокими рыночными позициями Руснарбанка и темпами прироста его активов, а также волатильностью ресурсной базы;
  • средними показателями диверсификации по источникам дохода и по работающим активам;
  • высокой концентрацией привлеченных ресурсов корпоративных клиентов на связанных сторонах и крупных кредиторах;
  • низким качеством портфеля корпоративных клиентов (хотя его доля в общем кредитном портфеле незначительна);
  • ростом объема судебных дел, в которых банк является ответчиком (в три раза за последний год, до 752 млн рублей; деталей НРА не приводит).

В числе прочего в сообщении рейтингового агентства указано, что концепция развития Руснарбанка предполагает развитие в формате digital bank с масштабированием целевых продуктов за пределы регионов присутствия через собственную мультипродуктовую платформу «Норма» и онлайн-каналы, а также поддержание высокого уровня автоматизации процессов в операционной модели бизнеса.

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