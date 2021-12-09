Аналитики: ЦБ вернет ключевую ставку в осень 2017-го

Центробанк может поднять ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5% уже в декабре текущего года. Это уровень, на котором ключевая ставка держалась примерно с середины сентября почти до конца октября 2017 года.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря снова повысит ключевую ставку, считают все опрошенные Банки.ру эксперты. Абсолютное большинство экономистов прогнозируют повышение ставки сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5%.

Ожидания участников рынка подогревают и сигналы самого регулятора. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что на декабрьском заседании Центробанк будет рассматривать разные варианты повышения ставки вплоть до шага в 100 б. п. При этом глава ЦБ отметила, что сохранение ставки на текущем уровне или ее повышение на 25 б. п. маловероятны.

На все сто

В ноябре ежемесячная инфляция не показала признаков устойчивого замедления, хотя после ее ускорения в предыдущие два месяца тренд наконец сменился. В ноябре она составила 0,96% против 1,1% в октябре. За январь — ноябрь цены выросли на 7,5%, и по итогам года инфляция может превысить 8%, что станет максимумом с 2015 года. Инфляционные ожидания населения в ноябре тоже существенно не снизились — 13,5% против 13,6% в октябре. С учетом этих факторов ЦБ примет радикальное решение и повысит ставку на 100 б. п., считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Несмотря на то, что часть ноябрьского роста объяснима временными факторами, например удорожанием услуг зарубежного туризма, ЦБ сейчас больше опасается оказать недостаточное давление, чем избыточное, в связи с чем шаг в 100 б. п. — наиболее вероятный исход декабрьского заседания, отмечает и макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Кроме того, снова фиксируется рост устойчивых инфляционных факторов: базовая инфляция по итогам ноября в очередной раз обогнала общий индекс потребительских цен. В комплексе это указывает не только на высокую вероятность длительного отклонения инфляции вверх от таргета, но и значимый риск дальнейшего роста ее уровня в краткосрочной перспективе, поэтому 17 декабря стоит ждать повышения ключевой ставки до 8,5%, сообщает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

В условиях сохраняющейся высокой доли импорта на рынках продовольственных и непродовольственных товаров общемировой рост цен на продукты питания, нарушение логистических цепочек и рост транспортных издержек не могут не отразиться на потребительских ценах внутри страны. Также на них негативно отражаются колебания стоимости российской национальной валюты в условиях геополитической нестабильности. По мнению аналитика Хоум Кредит Банка Станислава Дужинского, повышение ставки на 1 процентный пункт позволило бы ЦБ радикально изменить ситуацию с точки зрения монетарного регулирования инфляции.

Базовый сценарий рейтингового агентства НРА также предполагает, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет повышена до 8,5%. «Цель повышения ключевой ставки — продолжить сокращать совокупный спрос и тем самым сделать очередную попытку вернуть экономику на траекторию сбалансированного роста, при котором спрос соответствует производственным возможностям экономики», — поясняет управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

В пользу подъема ключевой ставки сразу на 100 б. п. выступают отдаление инфляции от целевого показателя 4%, повышенные инфляционные ожидания, преобладание проинфляционных рисков и возвращение экономики на допандемийный уровень, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, повышенному инфляционному давлению способствуют продолжающийся рост цен на продовольствие на мировых биржах, многолетние пики по ценам на энергоносители и удобрения, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран, а также частично закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран. Чтобы сдержать рост цен и вернуть инфляцию к целевому уровню 4%, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос, считает Васильев.

За повышение ключевой ставки на 1 п. п. высказались также экономисты ВТБ, МКБ, Газпромбанка, банка «Русский Стандарт», УБРиР, ФГ «Финам» и инвестиционного банка «Синара». Аналитики банков «Уралсиб» и «Открытие» ждут от ЦБ менее радикальных шагов и допускают повышение ставки на 50 б. п. и 75 б. п. соответственно. По словам старшего экономиста аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максима Петроневича, в пользу более мягкого решения говорит замедление темпов роста экономики, стабилизация — пусть и на высоком уровне — инфляционных ожиданий населения, а также динамика годовых темпов инфляции.

Чего ждать в 2022 году

По мнению Игоря Рапохина, прогноз по ключевой ставке на I квартал 2022 года предполагает два сценария — базовый (9%) и пессимистичный (10%). В базовом сценарии в 2022 году ставка достигнет 9% в I квартале после повышения на 100 б. п. в декабре 2021-го и на 50 б. п. — в I квартале 2022 года. К концу года она опустится до 8,25%. Курс доллара на конец 2022 года должен составить 67 рублей.

В пессимистичном сценарии после повышения ставки в декабре 2021 года на 100 б. п. ЦБ повысит ее в I квартале еще на 150 б. п. На конец 2022 года ставка составит 9,25%, а доллар будет стоить 73 рубля.

Главные вопросы для участников рынка — пересмотрит ли ЦБ свой прогноз инфляции на 2022 год и перейдет ли ставка в область двузначных чисел, отмечает главный экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. По прогнозам аналитиков банка, предельный уровень ставки в первом полугодии 2022 года составит 9,5%.

Прогноз Райффайзенбанка менее пессимистичный: Станислав Мурашов предполагает, что в I квартале 2022 года ключевая ставка, скорее всего, не преодолеет отметку 9%. В дальнейшем ЦБ займет выжидательную позицию и будет пристально следить за тем, насколько постоянными или нет оказались факторы, которые повлекли за собой рост инфляции, добавляет инвестиционный директор «МКБ Инвестиции» Андрей Дюрягин. Снижения ставки можно ожидать в лучшем случае во второй половине 2022 года, и то с небольшим шагом по 25 б. п., считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

А вот в ВТБ ожидают, что показатель 8,5% станет пиком повышения ключевой ставки и на этом уровне ключевая ставка сохранится до конца 2022 года. «Если в середине 2022 года текущие сезонно-скорректированные месячные темпы инфляции замедлятся и закрепятся на уровнях, соответствующих цели Банка России по инфляции, мы не исключаем, что Банк России начнет снижение ключевой ставки в четвертом квартале 2022 года», — поясняет старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.

Что будет со ставками по кредитам и депозитам

Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. Аналитики рейтингового агентства НРА посчитали, что при прогнозируемом росте ключевой ставки до 8,5% в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут вырасти в среднем до 9,5—11% по ипотеке, по автокредитованию — до 15—16%, по потребительскому кредитованию — от 16% до 24%. НРА также ожидает до конца года роста средних ставок по вкладам физических лиц до 9—10%, а по новогодним предложениям — и до 11%.

Пикового значения ставок по кредитам и депозитам можно ожидать в первые месяцы следующего года с последующей стабилизацией на протяжении первого полугодия и плавным снижением во втором, прогнозирует Станислав Дужинский.