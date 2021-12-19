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Главное за неделю. 13—19 декабря

19.12.2021 10:00
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Время прочтения: 3 минуты
Главное за неделю. 13—19 декабря
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ продолжил тренд на повышение ключевой ставки. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 17 декабря, принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых с 20 декабря. Таким образом, тренд на повышение ставки (а это уже седьмое подряд в этом году) продолжился. Глава ЦБ затронула темы инфляции и инфляционных рисков, экономики, денежно-кредитной политики, а также рассказала о возможных будущих решениях Центробанка.

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