Изменения по ипотеке за неделю: «Сбер», Газпромбанк и другие

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

«Сбер» распространил услугу «Жилищный кредит по двум документам» на дополнительные категории ипотечного кредитования: загородную недвижимость, гараж и строительство жилого дома. Чтобы оформить ипотеку, достаточно предъявить паспорт и еще один документ на выбор: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти. Первоначальный взнос начинается от 30%. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 8 млн рублей для остальных регионов. Для клиентов будут действовать процентные ставки как для лиц, не представивших документы о финансовом состоянии и занятости, — от 10,6%.

Газпромбанк увеличил ставки по собственным ипотечным программам. Размер повышения составил до 1,1 процентного пункта. Зарплатным клиентам ГПБ и заемщикам, приобретающим недвижимость у партнеров банка, предоставляется дисконт к ставке в размере 0,3 п. п. Сумма кредита может достигать 60 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 45 млн рублей в иных регионах. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика в зависимости от программы равен 10% от стоимости жилья. При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п. При первоначальном взносе от 30% допускается кредитование без подтверждения дохода. Обновленная процентная ставка по кредиту на покупку квартир по программе реновации составляет 10,6% годовых.

Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку по ставке 6,5% на весь срок кредитования для покупки квартир в новостройках группы «Самолет» в Москве и Санкт-Петербурге. Предложение несовместимо с другими льготными ипотечными программами и распространяется на проекты в Москве и Санкт-Петербурге. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры и от 25% — при покупке апартаментов. Максимальный срок займа — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Одобрение данной программы можно получить в личном кабинете на нашем сайте. Учитывая все возможности, квартиру можно приобрести не выходя из дома из любой точки мира.

Банк «Санкт-Петербург» снизил сумму минимального первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита по одному документу с 30% до 20%. Уточняется, что для оформления ипотечного кредита заемщику необходим только паспорт. Денежные средства доступны на срок до 30 лет с максимальной суммой 10 млн рублей. Решение по кредиту банк принимает в течение суток. Базовая ставка по ипотеке начинается от 9,35% годовых. При этом в рамках ипотечной программы предусмотрены скидки до 0,7 п. п.