Предправления Хоум Кредит Банка: «Наша задача — нарастить показатель по онлайн-выдачам POS-кредитов вдвое»

Сейчас в Хоум Кредит Банке на онлайн-выдачи POS-кредитов приходится 20—25%, наша задача — нарастить показатель в два раза, рассказал в интервью «Коммерсанту» председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

«Сейчас у нас 20—25% выдач онлайн. Задача — нарастить показатель в два раза. Речь идет о традиционных компаниях, которые торгуют бытовой техникой или любыми другими товарами, у которых есть свои онлайн-магазины. И в этом онлайн-магазине клиент тоже может оформить товар в рассрочку. Там существенно меньшие операционные расходы, соответственно, лучше экономика, есть возможность вести более рентабельный бизнес», — пояснил Пешнев-Подольский.

Кроме того, по его словам, Хоум Кредит Банк хочет вдвое увеличить количество локальных партнеров. «Не крупных торговых сетей, в которых мы присутствуем с POS-кредитами, а именно небольших магазинов. Причем как офлайн, так и онлайн», — пояснил Пешнев-Подольский.

Председатель правления банка отметил, что организация делает ставку на то, что в каждом крупном маркетплейсе или компании электронной коммерции у потребителя должна появиться возможность не просто оформить кредит на чекауте, а заранее получить информацию о предодобренном лимите рассрочки или кредита. «Очень удобно, когда ты знаешь, что, неважно, сколько у тебя денег, ты можешь перевести в оплату этой покупки часть одобренного лимита и у тебя всегда есть возможность разложить эту покупку на несколько месяцев вперед», — добавил он.