Агентство «НКР» подтвердило рейтинг Московского Кредитного Банка на уровне «A+.ru»

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг Московского Кредитного Банка на уровне «A+.ru» со «стабильным» прогнозом.

В сообщении НКР поясняется, что бизнес-профиль банка характеризуется сильными рыночными позициями и ограниченной диверсификацией. Отмечается повышенная концентрация на крупнейшей риск-позиции. Значительный объем активов продолжают формировать сделки обратного РЕПО. Кредитный портфель исторически характеризуется выраженной концентрацией на компаниях, работающих в сфере добычи и переработки нефти, а также торговли нефтью и нефтепродуктами.

По оценке аналитиков, банк обладает адекватным запасом капитала при средней склонности к риску. Также отмечается заметное улучшение рентабельности МКБ за девять месяцев 2021 года, при этом, поскольку существенную часть прибыли продолжают формировать операции обратного РЕПО, заметное сокращение объемов таких сделок может негативно отразиться на рентабельности бизнеса. Вместе с тем агентство исходит из предпосылки об относительной стабильности данных операций в среднесрочной перспективе.

Позиция банка по ликвидности и показатели фондирования продолжают оцениваться как устойчивые.

«Приемлемое качество управления дополняется относительно низкими акционерными рисками», — указывают в НКР. Агентство отмечает успешное прохождение банком экономического цикла без потерь для бизнеса и напоминает, что действующая стратегия МКБ направлена на повышение доли розничного кредитования и комиссионных доходов при умеренном росте корпоративного кредитования. Позитивно оценивается наличие стратегии в области устойчивого развития, а также предпринимаемые банком шаги в развитии данного направления.



В числе прочего отмечается, что кредитный рейтинг МКБ на два уровня выше оценки его собственной кредитоспособности в силу системной значимости банка (агентство оценивает вероятность экстраординарной поддержки МКБ со стороны Банка России в случае необходимости как умеренно высокую).