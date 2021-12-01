ЦБ назвал федеральные округа России с максимальными и минимальными ставками по вкладам и кредитам

Максимальные ставки по вкладам физлиц банки предлагают, в зависимости от срока привлечения средств, в Дальневосточном и Центральном федеральных округах, минимальные — в Северо-Кавказском ФО. Такие данные приводятся в сводке Центробанка «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях».

В октябре 2021 года на кредитном и депозитном рынках наблюдался незначительный рост процентных ставок, констатирует регулятор.

Как уже сообщалось, рост ставок по вкладам физических лиц за месяц составил 0,19 процентного пункта по краткосрочным операциям (до года) и 0,14 п. п. по долгосрочным (больше года), а в сравнении с прошлым годом — 1,1 и 1,94 п. п. соответственно. Напомним, значения составили 4,33% по краткосрочным вкладам и 6,07% по долгосрочным.

«В октябре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам физлиц наблюдались в Дальневосточном федеральном округе (4,45% годовых), по долгосрочным — в Центральном федеральном округе (6,15% годовых). Минимальные процентные ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным вкладам отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе (3,99% и 5,67% годовых соответственно)», — сообщается в сегодняшнем материале.

В сегменте кредитования физлиц в октябре по сравнению с сентябрем текущего года процентная ставка по краткосрочным кредитам возросла на 0,37 п. п., по долгосрочным — на 0,1 п. п. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года ставки остаются выше на 0,89 и 0,69 п. п. соответственно.

Наиболее значительно по сравнению с сентябрем возросла процентная ставка по краткосрочным автокредитам (на 1,03 п. п.); по долгосрочным автокредитам повышение было незначительным и составило 0,19 п. п. Ставки превысили значения за октябрь прошлого года на 4,33 и 1,14 п. п. по краткосрочным и долгосрочным автокредитам соответственно.

Исключение составили ипотечные жилищные кредиты в рублях, процентная ставка по которым в октябре 2021 года, как указывал Центробанк ранее, снизилась до 7,7% с 7,73% в сентябре. Это в основном было обусловлено продлением программ льготного ипотечного кредитования (с пересмотром их условий), поясняют в ЦБ.

В октябре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам для физлиц, как и ранее, наблюдались в Северо-Кавказском ФО (15,4% и 11,51% годовых соответственно). Минимальные процентные ставки по кредитам фиксировались в Центральном ФО (14,17% и 10,44% годовых по краткосрочным и долгосрочным кредитам).



В материале ЦБ также освещается динамика ставок по кредитам и депозитам нефинансовых организаций.