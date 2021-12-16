Все новости

Исследование: более половины россиян считают уходящий 2021 год удачным

16.12.2021 16:01
1 756
6 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие Росгосстрах (СК ПАО)

Почти 60% россиян считают, что 2021-й год был для них не хуже, чем 2020-й. Такие данные приводятся в опросе, проведенном банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах». Так, главным позитивным фактором для россиян стало отсутствие проблем со здоровьем, а худшей чертой уходящего года 57% назвали ограничения из-за COVID-19.

По данным исследования, 51% опрошенных назвали 2021 год скорее удачным для себя, еще 6% очень удачным. Больше всего понравился второй год пандемии жителям Дальнего Востока (70%) и Северного Кавказа (63%). Скорее неудачным уходящий год считают 34% респондентов, еще 8% — крайне неудачным. Менее всего 2021-й год понравился жителям Сибири и Урала (так ответили 47% опрошенных там жителей).

По мнению 38% опрошенных, этот год был для них лучше, чем прошлый. Еще 21% назвали его таким же хорошим. Примечательно, что 21% считают уходящий год для себя более плохим, чем 2020-й, еще 20% — таким же плохим.

Среди самых позитивных моментов уходящего года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и своих близких (41%), гармонию в личных отношениях и отличный отдых (по 26%), открытие нового хобби (23%), увеличение дохода (22%). У 15% никаких позитивных моментов в 2021 году не было.

Победа над пандемией COVID-19, финансовое благополучие и наличие собственного жилья оказались самыми заветными желаниями большинства жителей России в наступающем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

 14.12.2021 13:20

Самыми плохими моментами года наши сограждане считают ограничения в связи с пандемией (57%), проблемы со здоровьем у себя и близких (34%), снижение доходов и невозможность путешествовать (по 31%). Также 16% сообщили, что пережили в 2021 году смерть близких. Только 9% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.

Почти у трети респондентов (31%) финансовое положение в 2021 году не изменилось. У 24% оно незначительно улучшилось, еще у 6% — резко улучшилось. Чаще других об улучшении финансового положения говорили жители Приволжского федерального округа, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 34%). Реже других — на Дальнем Востоке (22%). Незначительно ухудшилось в 2021 году финансовое положение 29% россиян, значительно — еще у 10%. Больше всего респондентов заявили об ухудшении своего финансового положения в уходящем году в Центральном и Южном федеральных округах (43%).

Лишь 29% россиян удалось попутешествовать в 2021 году. Чаще других путешествовали петербуржцы и жители Ленинградской области (41%) и лишь 20% жителей Сибири. При этом 17% опрошенных отказались от путешествий из-за боязни заразиться ковидом, 13% — из-за закрытых границ. Но самой частой причиной отказа от путешествий стала нехватка денег (35%). Причем если в Сибири такой ответ дали 48%, то в Москве и Московской области — только 25%.

Горячая линия

Логотип "банка Открытие" Наталья Смирнова

Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Новак назвал комфортную для России цену нефти
Газпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций на 30 млрд рублей
Подать электронное заявление финуполномоченному можно будет только через обязательную идентификацию на портале госуслуг
Ростуризм предложил новый закон о туризме