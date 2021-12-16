Исследование: более половины россиян считают уходящий 2021 год удачным

Почти 60% россиян считают, что 2021-й год был для них не хуже, чем 2020-й. Такие данные приводятся в опросе, проведенном банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах». Так, главным позитивным фактором для россиян стало отсутствие проблем со здоровьем, а худшей чертой уходящего года 57% назвали ограничения из-за COVID-19.

По данным исследования, 51% опрошенных назвали 2021 год скорее удачным для себя, еще 6% очень удачным. Больше всего понравился второй год пандемии жителям Дальнего Востока (70%) и Северного Кавказа (63%). Скорее неудачным уходящий год считают 34% респондентов, еще 8% — крайне неудачным. Менее всего 2021-й год понравился жителям Сибири и Урала (так ответили 47% опрошенных там жителей).

По мнению 38% опрошенных, этот год был для них лучше, чем прошлый. Еще 21% назвали его таким же хорошим. Примечательно, что 21% считают уходящий год для себя более плохим, чем 2020-й, еще 20% — таким же плохим.

Среди самых позитивных моментов уходящего года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и своих близких (41%), гармонию в личных отношениях и отличный отдых (по 26%), открытие нового хобби (23%), увеличение дохода (22%). У 15% никаких позитивных моментов в 2021 году не было.

Лента новостей Исследование: россияне мечтают победить пандемию, увеличить доход и приобрести свое жилье Победа над пандемией COVID-19, финансовое благополучие и наличие собственного жилья оказались самыми заветными желаниями большинства жителей России в наступающем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». 14.12.2021 13:20

Самыми плохими моментами года наши сограждане считают ограничения в связи с пандемией (57%), проблемы со здоровьем у себя и близких (34%), снижение доходов и невозможность путешествовать (по 31%). Также 16% сообщили, что пережили в 2021 году смерть близких. Только 9% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.

Почти у трети респондентов (31%) финансовое положение в 2021 году не изменилось. У 24% оно незначительно улучшилось, еще у 6% — резко улучшилось. Чаще других об улучшении финансового положения говорили жители Приволжского федерального округа, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 34%). Реже других — на Дальнем Востоке (22%). Незначительно ухудшилось в 2021 году финансовое положение 29% россиян, значительно — еще у 10%. Больше всего респондентов заявили об ухудшении своего финансового положения в уходящем году в Центральном и Южном федеральных округах (43%).

Лишь 29% россиян удалось попутешествовать в 2021 году. Чаще других путешествовали петербуржцы и жители Ленинградской области (41%) и лишь 20% жителей Сибири. При этом 17% опрошенных отказались от путешествий из-за боязни заразиться ковидом, 13% — из-за закрытых границ. Но самой частой причиной отказа от путешествий стала нехватка денег (35%). Причем если в Сибири такой ответ дали 48%, то в Москве и Московской области — только 25%.