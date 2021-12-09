FinExpertiza: дефицит работников в РФ достиг максимума за семь лет

Летом и осенью 2021 года российским предприятиям стабильно не хватало примерно 2,2 млн работников — это максимальный показатель с 2014 года. Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За год с октября 2020-го по октябрь 2021-го потребность в кадрах увеличилась почти на четверть, подсчитали эксперты.

В FinExpertiza отмечают, что дефицит кадров на российском рынке растет с начала посткризисного 2021 года по мере восстановления деловой активности. Если в январе работодатели уведомили органы службы занятости, что им требуется 1,69 млн работников, то в мае количество открытых вакансий достигло 2,1 млн и не опускается ниже этого значения на протяжении шести месяцев, следует из данных Роструда.

Последний раз так остро компании нуждались в работниках в 2014 году — тогда, как и в нынешнем году, в мае дефицит работников перешагнул за 2 млн человек и сохранялся на этом уровне в течение пяти месяцев.

Рынок труда обладает ярко выраженной сезонностью: в начале года потребность предприятий в кадрах начинает расти, достигая максимума летом, обычно в июне или июле, после чего вновь идет на спад, указывают аналитики. По их наблюдениям, в 2020 году из-за карантинных ограничений цикл несколько сдвинулся — потребность в сотрудниках продолжала расти и осенью, достигнув пика только в октябре (на конец месяца она составляла 1,78 млн человек). Падение в январе 2021 года было также, вопреки годовым трендам, неглубоким (до 1,69 млн человек), а начиная с февраля потребность в кадрах стала стабильно увеличиваться: за месяц открылось 59 тыс. дополнительных вакансий, в марте — еще 70 тыс., в апреле — 100 тыс., в мае — 187 тыс., в июне — 79 тыс., в июле — 28 тыс.

Пик кадрового дефицита в 2021 году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 млн сотрудников. В сентябре российские компании закрыли 13 тыс. вакансий, а в октябре — еще 55 тыс. В результате на начало ноября 2021 года дефицит сотрудников держался на уровне 2,18 млн человек.

Самый сильный кадровый голод традиционно испытывает Москва вследствие размеров своей экономики и рынка труда: в октябре 2021 года столичным предприятиям не хватало 149,7 тыс. сотрудников. Второе и третье места с большим отрывом заняли Красноярский край (региональные предприятия уведомили службу занятости о 95,5 тыс. открытых вакансий) и Ростовская область (72,3 тыс. вакансий). Далее следуют Амурская область (70,8 тыс. вакансий), Иркутская область (70 тыс. вакансий), Московская область (68,4 тыс. вакансий), Краснодарский край (67,9 тыс. вакансий), Приморский край (67,6 тыс. вакансий), Нижегородская область (64,8 тыс. вакансий), а также Татарстан (61,7 тыс. вакансий). На эти десять регионов пришлось порядка 40% общероссийского кадрового дефицита.

Меньше всего нуждались в новых работниках предприятия Ингушетии (там, по данным службы занятости, в октябре не хватало лишь примерно 510 человек), Ненецкого автономного округа (кадровый дефицит составил около 700 человек), Северной Осетии (1 260 открытых вакансий), Чукотского автономного округа (1 380 вакансий), Дагестана (1 590 вакансий), Тувы (1 630 вакансий), Карачаево-Черкесии (2 290 вакансий), Республики Алтай (2 320 вакансий), Калмыкии (2 390 вакансий), а также Чечни (2 540 вакансий).

За год с октября 2020-го по октябрь 2021-го потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла почти на 400 тыс. человек. Дополнительные 415,2 тыс. вакансий открылись на российских предприятиях в 75 из 85 регионов. В десяти регионах, напротив, было закрыто порядка 17 тыс. вакансий.

Наибольшее количество новых рабочих мест появилось в Ленинградской области — за год дополнительно открылось 30,2 тыс. вакансий. Далее следуют Ростовская область (плюс 19,1 тыс. вакансий), Краснодарский край (плюс 18,4 тыс. вакансий), Москва (плюс 18,1 тыс. вакансий), Красноярский край (плюс 17,6 тыс. вакансий), Московская область (плюс 16,7 тыс. вакансий), Новосибирская область (плюс 16,1 тыс. вакансий), Иркутская область (плюс 12,1 тыс. вакансий), Нижегородская область (плюс 11,9 тыс. вакансий), а также Кемеровская область (плюс 11,6 тыс. вакансий).

Наибольшее сокращение числа вакансий было зафиксировано в Тюменской области — местным предприятиям теперь требуется на 10,5 тыс. сотрудников меньше, чем годом ранее. Далее следуют Пензенская область (минус 3,5 тыс. вакансий), Новгородская область (минус 1 080 вакансий), Дагестан (минус 430 вакансий), Северная Осетия (минус 330 вакансий), Кабардино-Балкария (минус 320 вакансий), Тува (минус 290 вакансий), Ненецкий автономный округ (минус 220 вакансий), Курганская область (минус 150 вакансий), а замыкает список Карачаево-Черкесия (минус 60 вакансий).



«Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная — открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу. Безработица находится на историческом минимуме в 4,3%, при этом экономика испытывает острый дефицит работников, которых попросту неоткуда взять. Нехватка рабочих рук теперь связана не с карантинными ограничениями, а прежде всего с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста. Ситуацию дополнительно усугубил произошедший отток трудовых мигрантов, который привел к дефициту работников в сфере строительства, сельского хозяйства, ЖКХ, логистики. Из всех вакансий около 68% приходится на «рабочие» специальности. Однако экономике не хватает не только «синих», но и «белых воротничков». В условиях кадрового дефицита российский бизнес и экономика в целом продолжат испытывать ограничения в развитии», — комментирует президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.