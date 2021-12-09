Греф: «Сбер»​ будет придерживаться ежегодного формата выплаты дивидендов

«Сбер» пока не рассматривает промежуточных выплат дивидендов, будет придерживаться ежегодного формата, заявил глава СберБанка Герман Греф в рамках «Дня инвестора», передает ТАСС.



«Пока мы не рассматриваем такой возможности. Мы и так платим очень и очень много. Я понимаю, что вам хочется всегда больше, но, коллеги, давайте учитывать все интересы. Честно сказать, даже годичные выплаты для нас — просадка капитала серьезная, и пока мы ничего менять не будем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Греф добавил, что даже годичные выплаты для банка приводят к серьезной просадке капитала, так как суммы выплат становятся очень значимыми с точки зрения поддержания уровня ликвидности и капитала, сообщает «Прайм».



Напомним, в апреле этого года акционеры СберБанка утвердили рекордные дивиденды за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей (или 55,9% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности). В начале декабря Герман Греф говорил, что чистая прибыль СберБанка по международным стандартам финансовой отчетности в 2021 году будет близка к 1,2—1,24 трлн рублей.