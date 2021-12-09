Все новости

Греф: «Сбер»​ будет придерживаться ежегодного формата выплаты дивидендов

15.12.2021 17:38
1 210
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

«Сбер» пока не рассматривает промежуточных выплат дивидендов, будет придерживаться ежегодного формата, заявил глава СберБанка Герман Греф в рамках «Дня инвестора», передает ТАСС.

«Пока мы не рассматриваем такой возможности. Мы и так платим очень и очень много. Я понимаю, что вам хочется всегда больше, но, коллеги, давайте учитывать все интересы. Честно сказать, даже годичные выплаты для нас — просадка капитала серьезная, и пока мы ничего менять не будем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Греф добавил, что даже годичные выплаты для банка приводят к серьезной просадке капитала, так как суммы выплат становятся очень значимыми с точки зрения поддержания уровня ликвидности и капитала, сообщает «Прайм».

Напомним, в апреле этого года акционеры СберБанка утвердили рекордные дивиденды за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей (или 55,9% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности). В начале декабря Герман Греф говорил, что чистая прибыль СберБанка по международным стандартам финансовой отчетности в 2021 году будет близка к 1,2—1,24 трлн рублей.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+393.89%
Купить
+294.29%
Купить
+226.47%
Купить
+216.17%
Купить
+194.50%
Купить

Горячая линия

Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Официальный курс доллара вырос на 4 копейки, евро — менее чем на одну копейку
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 73,23 рубля