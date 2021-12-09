Все новости

​«Сбер» будет придерживаться политики по дивидендным выплатам на уровне 50% от чистой прибыли

15.12.2021 18:06
1 211
Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС
Темы
СберБанк

«Сбер» планирует придерживаться дивидендной политики по выплатам на уровне 50% от чистой прибыли, этому будет способствовать высокая рентабельность капитала. Об этом в ходе «Дня инвестора — 2021» сообщила член правления, старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» СберБанка Александра Бурико.

«Удержание высокой рентабельности капитала позволит нам оставаться в комфортной зоне, и мы будем придерживаться принятой в прошлом году дивидендной политики с целевым значением дивидендных выплат на уровне 50%», — сказала она.

В апреле 2021 года акционеры СберБанка утвердили рекордные дивиденды за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей (или 55,9% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности).

Кроме того, «Сбер» планирует увеличить инвестиции в нефинансовые сервисы до 10% от собственных средств к концу 2023 года.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+393.89%
Купить
+294.29%
Купить
+226.47%
Купить
+216.17%
Купить
+194.50%
Купить

«Мы планируем увеличить объем инвестиций для развития нефинансовых сервисов и поднимаем прогноз до 10% от наших собственных средств к концу 2023 года», — сказала Бурико.

В предыдущем варианте стратегии предполагалось, что СберБанк инвестирует 4% капитала в нефинансовые активы до 2023 года, большая часть которых будет направлена на развитие индустрии электронной коммерции.

«Сбер» управляет более чем 40 компаниями и поддерживает более 20 автономных мобильных приложений в рамках своей цифровой экосистемы. На сегодняшний день «Сбер» уже инвестировал свыше 150 млрд рублей в развитие экосистемы.

Горячая линия

Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Официальный курс доллара вырос на 4 копейки, евро — менее чем на одну копейку
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 73,23 рубля