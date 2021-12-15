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СберБанк готовит к продаже часть бизнесов

15.12.2021 18:24
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Источник
Интерфакс
Темы
СберБанк

СберБанк в ближайшие два года сосредоточится на формировании экосистемы внутри России: часть бизнесов готовит к продаже, часть бизнесов будет выводить на биржу, заявил глава банка Герман Греф в ходе «Дня инвестора».

«Мы сосредоточены на том, чтобы закончить формирование экосистемы здесь. У нас в ближайшие два года будет фокус сосредоточен именно на этом. Мы ограничиваем круг того, чем занимаемся, наметили ряд бизнесов к продаже и уже часть из них начали продавать или уже продали. Часть бизнесов мы будем выводить на биржу и тоже сейчас работаем над сроками, над понятным планом и так далее. И, конечно, наш фокус сейчас — на те бизнесы, которые составят основу этой системы», — сообщил Греф.

Рассуждая о возможной международной экспансии экосистемы «Сбера», Греф указал, что в первую очередь это могут быть рынки присутствия группы в странах СНГ. «Где мы можем достаточно легко без больших затрат повторить те сервисы, которые имеем сегодня здесь», — сказал он.

01.12.2021 00:00

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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