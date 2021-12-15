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Россельхозбанк размещает выпуск облигаций на 10 млрд рублей

15.12.2021 18:22
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Россельхозбанк

Россельхозбанк завершил сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-11-002Р в объеме 10 млрд рублей. Об этом в среду объявили в банке.

Как уточняется, срок обращения бумаг составит три года с офертой через полтора года, купонный период — 182 дня.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 9,6—9,75% годовых, ориентир по доходности к оферте — 9,83—9,99%. Предполагалось, что объем размещения составит не менее 5 млрд рублей.

«В ходе сбора заявок интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 10 миллиардов рублей и установить ставку купона на уровне 9,6%, что соответствует нижней границе диапазона», — сообщили в РСХБ, указав, что «участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов».

Техническое размещение облигаций на Московской бирже планируется провести 16 декабря 2021 года.

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