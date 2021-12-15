Россельхозбанк размещает выпуск облигаций на 10 млрд рублей

Россельхозбанк завершил сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-11-002Р в объеме 10 млрд рублей. Об этом в среду объявили в банке.
Как уточняется, срок обращения бумаг составит три года с офертой через полтора года, купонный период — 182 дня.
На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 9,6—9,75% годовых, ориентир по доходности к оферте — 9,83—9,99%. Предполагалось, что объем размещения составит не менее 5 млрд рублей.
«В ходе сбора заявок интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 10 миллиардов рублей и установить ставку купона на уровне 9,6%, что соответствует нижней границе диапазона», — сообщили в РСХБ, указав, что «участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов».
Техническое размещение облигаций на Московской бирже планируется провести 16 декабря 2021 года.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Пересвет АКБ
|
21.08%
|
29.12.2021
погашение
|
АйДи Коллект
|
15.84%
|
29.12.2021
погашение
|
Онлайн Микрофинанс
|
14.42%
|
08.03.2022
погашение
|
Маныч-Агро
|
13.98%
|
29.12.2021
погашение
|
Мостотрест
|
13.79%
|
12.07.2022
погашение