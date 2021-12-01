​СберБанк ждет на рынке ипотеки в России в 2022 году роста на уровне 12—​14%

СберБанк ожидает в следующем году роста ипотеки на 12—14%, при этом не видит существенных рисков для рынка недвижимости, заявили топ-менеджеры кредитной организации.



«Рост розничного кредитования замедлится по сравнению с 2021 годом, но тем не менее мы ожидаем двузначный рост — в целом по рознице 10—12%. Конечно же, там останется ключевым драйвером ипотека с ростом 12—14%», — сказала член правления, старший вице-президент банка Александра Бурико, выступая на «Дне инвестора».

Первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин отметил, что «Сбер» не видит существенных рисков для рынка недвижимости.

«Те рынки, которые активно растут, — там находится много людей, и там идет большой спрос. Региональные рынки, где есть определенные сложности, — там и спроса меньше, и наш exposure на них меньше. Все достаточно сбалансированно, и дальше этот рынок будет хорошо расти», — добавил он.

По прогнозу ЦБ, рынок ипотеки в 2021 году вырастет на 23—27%, а в следующем году — на 15—19%.