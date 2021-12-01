Все новости

​СберБанк ждет на рынке ипотеки в России в 2022 году роста на уровне 12—​14%

15.12.2021 19:05
1 515
1 Время прочтения: 1 минута
Источник
РИА Новости

СберБанк ожидает в следующем году роста ипотеки на 12—14%, при этом не видит существенных рисков для рынка недвижимости, заявили топ-менеджеры кредитной организации.

«Рост розничного кредитования замедлится по сравнению с 2021 годом, но тем не менее мы ожидаем двузначный рост — в целом по рознице 10—12%. Конечно же, там останется ключевым драйвером ипотека с ростом 12—14%», — сказала член правления, старший вице-президент банка Александра Бурико, выступая на «Дне инвестора».

Первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин отметил, что «Сбер» не видит существенных рисков для рынка недвижимости.

01.12.2021 00:00

«Те рынки, которые активно растут, — там находится много людей, и там идет большой спрос. Региональные рынки, где есть определенные сложности, — там и спроса меньше, и наш exposure на них меньше. Все достаточно сбалансированно, и дальше этот рынок будет хорошо расти», — добавил он.

По прогнозу ЦБ, рынок ипотеки в 2021 году вырастет на 23—27%, а в следующем году — на 15—19%.

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Банк ДОМ.РФ улучшил условия льготной ипотеки на новостройки
Эксперты ожидают роста стоимости домов и квартир на уровень инфляции в 2022 году
​ПСБ увеличит максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки