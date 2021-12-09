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Moody's подтвердило банку «Санкт-Петербург» рейтинг «Ba3»

15.12.2021 19:23
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк «Санкт-Петербург»

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило банку «Санкт-Петербург» долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте на уровне «Ba3» с сохранением «стабильного» прогноза. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка подтверждены на уровне «ba3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности и депозитного рейтинга банка отражает его хороший уровень прибыли от основной деятельности, который поддерживается стабильными значениями чистой процентной маржи и комиссионными доходами, а также достаточные запасы капитала и ликвидности, следует из сообщения.

Одновременно аналитики обращают внимание на относительно высокую долю проблемных ссуд банка. На 30 сентября этого года она составляла 9,7% от валового объема ссуд — как указывают в Moody's, это достаточно высокий уровень на фоне сопоставимых банков на глобальном и домашнем рынке. При этом покрытие проблемных ссуд резервами находится у банка на хорошем уровне в 87%.

«Стабильный» прогноз по рейтингу «Санкт-Петербурга» учитывает, с одной стороны, хороший уровень прибыльности банка до создания резервов и крепкие показатели по капиталу, с другой — уязвимые позиции по качеству активов и все еще высокие расходы на создание резервов, указывают аналитики.

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