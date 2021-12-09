МКБ вернет 10% кэшбэка за оплату ЖКХ держателям карты «Мудрость»
Московский Кредитный Банк вернет 10% баллами от суммы операций за оплату услуг ЖКХ владельцам пенсионной карты «Мудрость», сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Специальная акция «Оплата ЖКХ с выгодой 10%» продлится с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Она будет доступна новым и действующим клиентам, которые зарегистрированы в программе лояльности «МКБ Бонус». Баллы в рамках акции начисляются дополнительно к накопленным баллам по обычной программе лояльности банка. Зачисление на бонусный счет клиента произойдет до 30 января 2022 года», — говорится в релизе.
Максимальная сумма возмещения — 1 тыс. баллов за весь период акции. Клиент может конвертировать их по ставке 1 балл равен 1 рублю.
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Название
Проценты на остаток, %
Стоимость обслуживания, ₽
Cashback
до 5%
0
до 30%
до 8%
0
до 2%
до 10%
0
до 10%
до 7%
0 - 1 188
до 15%
до 5%
0 - 790
нет
«Пенсионная карта «Мудрость» выпускается бесплатно. Комиссия за оплату ЖКХ, СМС-информирование и любые переводы до 10 тыс. рублей в интернет-банке и мобильном приложении «МКБ Онлайн» не взимается.
Как уточнили в банке, ежемесячно владельцам карт «Мудрость» предоставляется льготный лимит на снятие наличных в сторонних банкоматах. МКБ также возвращает до 5% от трат баллами по программе «МКБ Бонус» в постоянной категории «Аптеки» и двух дополнительных категориях на выбор.
Среди прочего сообщается, что держателям карт, получающим пенсию на карту «Мудрость», доступен бесплатный круглосуточный информационный сервис «Забота», который предоставляет медицинские консультации, информацию о лекарственных средствах и их наличии в аптеках, а также ответы на многие бытовые и социальные вопросы.