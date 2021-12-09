ФРС США ожидаемо сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25%, передает ТАСС со ссылкой на сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства. Уточняется, что именно такое решение и ожидалось рынком.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — отмечается в сообщении.

Американский регулятор объявил об ускорении сворачивания темпов покупки активов с рынка — в январе объем ежемесячного выкупа сократится до 60 млрд долларов с 90 млрд в декабре. Так, начиная с января комитет будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на 40 млрд долларов ежемесячно и ценных бумаг, обеспеченных закладными, по крайней мере на 20 млрд ежемесячно.

Аналогичное сокращение темпов покупки активов планируется проводить ежемесячно, но оно может быть скорректировано.

Декабрьское заседание американского регулятора было опорным и сопровождалось обновлением экономических прогнозов. Так, ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2021 году до 5,5% с 5,9%, улучшив его на 2022 год до 4% с 3,8%. В 2023 году американский регулятор также снизил ожидания по росту экономики страны до 2,2% с 2,5%. В 2024 году рост ВВП США ожидается на уровне 2%.

При этом ФРС повысила прогноз по инфляции США в 2021 году до 5,3% с 4,2%, в 2022 году — до 2,6% с 2,2%, в 2023 году — до 2,3% с 2,2%. В 2024 году ФРС ожидает инфляцию в стране на уровне 2,1%. Прогноз по безработице в 2021 году улучшен до 4,3% с 4,8%, в 2022 году — до 3,5% с 3,8%. В 2023 и 2024 годах американский регулятор ожидает уровня безработицы в стране на уровне 3,5%.

Также большая часть членов федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС (десять из 18) ожидают повышения ставки ФРС в 2022 году до 0,75—1%. Пятеро прогнозируют в 2022 году рост ставки до 0,5—0,75%, двое — до 1—1,25%, один — до 0,25—0,5%. В 2023 году наибольшее число членов комитета ожидают ставку в районе 1,25—1,5% или на уровне 1,75—2%. В 2024 году большинство членов FOMC ожидают ставку около 2%. В 2021 году в среднем ставка будет составлять 0,1%, в 2022 году — 0,6—0,9%, в 2023 году — 1,4—1,9%, а в 2024 году составит 1,9—2,9%. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,3—2,5% годовых.

Следующее заседание американского регулятора состоится 26 января 2022 года.

ФРС ожидает что инфляция в стране опустится ближе к ее целевому показателю в 2%, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

«Как и большинство аналитиков, мы по-прежнему ожидаем, что к концу следующего года инфляция снизится до уровня, близкого к нашей долгосрочной цели в 2%», — сказал руководитель ФРС. «Согласно прогнозу членов комитета, средние темпы инфляции упадут с 5,3% в этом году до 2,6% в следующем», — отметил Пауэлл.

По его признанию, «данная траектория намного выше, чем прогнозировалось в сентябре». «Мы понимаем, что высокие темпы инфляции означают значительные [экономические] тяготы [для ряда категорий населения США], особенно тех, кто меньше всех готов к высоким ценам на самое необходимое в виде продовольствия, жилья и транспорта», — заявил Пауэлл.

«Мы будем использовать свои инструменты, чтобы поддержать экономику и прочный рынок труда, не допустить того, чтобы высокие темпы инфляции закрепились», — заверил руководитель ФРС.

Как объявило 10 декабря Министерство труда США, годовая инфляция в стране в ноябре ускорилась до 6,8% с 6,2% в октябре. Это стало максимумом за последние 40 лет. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%, уточнило ведомство.

Соединенные Штаты в 2022 году достигнут максимального уровня занятости, что позволит повысить базовую процентную ставку, заявил Пауэлл. «На фоне улучшения ситуации на рынке труда и очень высокого спроса на рабочую силу экономика стремительно продвигается к максимальной занятости», — отметил глава финрегулятора. По его словам, комитет считает целесообразным сохранять нынешний уровень ставки «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут <...> максимального уровня занятости». «Все члены комитета прогнозируют, что это <...> будет выполнено в следующем году», — подчеркнул Пауэлл.

Он добавил, что уже к марту ФРС «будет в состоянии повысить процентную ставку тогда, когда посчитает это нужным». Согласно прогнозам, опубликованным финрегулятором, ожидается, что в следующем году ставку повысят три раза с шагом в 25 базисных пунктов.

Пауэлл также подчеркнул, что США не вернутся к тому состоянию экономики, которое было до начала пандемии COVID-19. «Дело в том, что мы не вернемся к той экономике, которая была в феврале 2020 года. В самом начале было ощущение, что именно туда мы и направляемся, но рынок труда после пандемии, да и вообще любая экономика будет другой», — отметил он.

Комментируя ситуацию вокруг криптовалюты, председатель финрегулятора заявил, что не рассматривает ее как «проблему финансовой стабильности». Криптовалюты, «действительно, являются спекулятивными активами», добавил он. «Я считаю их рискованным [средством], они ничем не подкреплены. И я думаю, что это большая проблема для потребителей, которые могут понимать или не понимать, что они получают», — подчеркнул Пауэлл.

Появление омикрон-штамма нового коронавируса и фиксирующийся в настоящее время рост масштабов заболеваемости ковидом в США несут риски для американской экономики, заявил Пауэлл. «Рост числа случаев заболеваемости ковидом в последние недели, наряду с появлением штамма «омикрон», представляет риски перспективам [роста экономики]», — считает руководитель ФРС.

При этом он отметил, что экономисты американского правительства пока затрудняются строить прогнозы насчет того, насколько серьезное негативное воздействие на национальную экономику способно оказать распространение омикрон-штамма коронавируса. «Мы далеки от того, чтобы знать, чем это окажется», — сказал Пауэлл про выявление штамма «омикрон». «Он [«омикрон»] вполне может добраться до Соединенных Штатов и вытеснить «дельту» в качестве доминирующего штамма достаточно быстро. Это легко может случиться», — подчеркнул глава ФРС.



По его словам, распространение штамма «омикрон» «может иметь [негативный] экономический эффект». «Думаю, что просто в данный момент мы не располагаем большим объемом информации [на этот счет]. Мы будем знать намного больше через три недели. И мы будем знать еще больше через шесть недель», — добавил Пауэлл.