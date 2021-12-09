Банк «Таврический» ввел новый вклад «Праздничный»
16.12.2021 14:00
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ИсточникBanki.ru
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Банк «Таврический» ввел новый вклад «Праздничный».
Депозит открывается в сумме от 1,5 млн рублей сроком на 367 дней. Процентная ставка составляет 9,1% годовых.
Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в конце срока.
При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются по ставке до востребования.
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