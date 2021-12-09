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Банк «Таврический» ввел новый вклад «Праздничный»

16.12.2021 14:00
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2 Время прочтения: 14 секунд
Автор
Оксана Даниленко, эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Оксана Даниленко эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Таврический Банк

Банк «Таврический» ввел новый вклад «Праздничный».

Депозит открывается в сумме от 1,5 млн рублей сроком на 367 дней. Процентная ставка составляет 9,1% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

Проценты выплачиваются в конце срока.

При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются по ставке до востребования.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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