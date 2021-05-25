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Бенефициара разорившегося Леноблбанка задержал ОМОН

16.12.2021 11:55
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Источник
Banki.ru
Темы
Леноблбанк

ОМОН задержал экс-председателя совета директоров и основного бенефициара разорившегося Леноблбанка Александра Попова, пишет «Коммерсант», уточняя, что при задержании правоохранителям пришлось использовать кувалды и другой специнструмент, чтобы вскрыть дверь его московской квартиры, так как на звонки бывший топ-менеджер не реагировал.

Возглавляемый Поповым банк лишился лицензии еще в октябре 2015 года с долгом 11 млрд рублей. При этом само уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области только в июне нынешнего года, и до этого Попова в правоохранительные органы не вызывали даже в качестве свидетеля.

Преступление, в котором подозревают экс-банкира, было совершено в 2014—2015 годах. В этот период кредитное учреждение с согласия Александра Попова выдало ничем не обеспеченные кредиты на сумму более 1 млрд рублей двум десяткам фиктивных фирм. По версии следствия, все они были подконтрольны участникам аферы, которые, получив деньги, тут же их обналичили и похитили. В рамках расследования этого дела в качестве свидетелей были допрошены десятки бывших сотрудников Леноблбанка.

Во время обыска в квартире Попова были изъяты бумажные и электронные носители информации, а также документы на подставную фирму, владеющую строящимся бизнес-центром площадью более 1 200 кв. метров в пригороде Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, именно в недвижимость вкладывал похищенные из Леноблбанка деньги сейчас официально не работающий Попов. Помимо прочего, он якобы является владельцем отеля с аквапарком в городе Будва (Черногория).

После короткого допроса в УВД Западного округа Москвы задержанного Попова под конвоем отправили на «Сапсане» в Санкт-Петербург, где следствие и будет ходатайствовать об аресте бывшего банкира. Не исключено, что в ближайшее время фигурантами этого уголовного дела могут стать и другие бывшие топ-менеджеры Леноблбанка. Сейчас сотрудники полиции проверяют информацию об их причастности к совершенному преступлению.

Верховный суд отказал АСВ во взыскании убытков в размере более 1,9 млрд рублей с двух бывших руководителей Леноблбанка.

 25.05.2021 13:56

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