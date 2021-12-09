Банк «Приморье» запустил предновогодний вклад «Тигровый»
Банк «Приморье» предлагает вклад «Тигровый» с доходностью от 8,25% до 8,5% годовых в рублях на срок 385 и 731 день, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ставка по депозиту при размещении средств в долларах составит 1% и 1,2% при сроках 385 и 731 день соответственно. Уточняется, что ставка в рублях и в валюте фиксируется на весь срок действия вклада.
Минимальная сумма депозита не ограничена, возможно пополнение вклада в течение 60 дней — как наличными через кассы или платежные терминалы банка «Приморье», так и безналичным способом через интернет-банк или мобильное приложение.
При открытии депозита клиент может выбрать порядок выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов либо ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии).
Депозит можно оформить во всех офисах банка и через дистанционные сервисы до 31 декабря 2022 года.