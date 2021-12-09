​Банк «Приморье» запустил предновогодний вклад «Тигровый»

Банк «Приморье» предлагает вклад «Тигровый» с доходностью от 8,25% до 8,5% годовых в рублях на срок 385 и 731 день, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Ставка по депозиту при размещении средств в долларах составит 1% и 1,2% при сроках 385 и 731 день соответственно. Уточняется, что ставка в рублях и в валюте фиксируется на весь срок действия вклада.

Минимальная сумма депозита не ограничена, возможно пополнение вклада в течение 60 дней — как наличными через кассы или платежные терминалы банка «Приморье», так и безналичным способом через интернет-банк или мобильное приложение.

При открытии депозита клиент может выбрать порядок выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов либо ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии).

Депозит можно оформить во всех офисах банка и через дистанционные сервисы до 31 декабря 2022 года.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}



