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​Банк «Приморье» запустил предновогодний вклад «Тигровый»

16.12.2021 19:27
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Приморье

Банк «Приморье» предлагает вклад «Тигровый» с доходностью от 8,25% до 8,5% годовых в рублях на срок 385 и 731 день, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ставка по депозиту при размещении средств в долларах составит 1% и 1,2% при сроках 385 и 731 день соответственно. Уточняется, что ставка в рублях и в валюте фиксируется на весь срок действия вклада.

Минимальная сумма депозита не ограничена, возможно пополнение вклада в течение 60 дней — как наличными через кассы или платежные терминалы банка «Приморье», так и безналичным способом через интернет-банк или мобильное приложение.

При открытии депозита клиент может выбрать порядок выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов либо ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии).

Депозит можно оформить во всех офисах банка и через дистанционные сервисы до 31 декабря 2022 года.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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