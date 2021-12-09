Аналитики НКР сравнили зарплаты в крупнейших российских нефинансовых компаниях

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» представило первый рэнкинг средних зарплат в крупнейших российских нефинансовых компаниях, рассчитанный на основе данных за 2020 год. Лидерами рэнкинга, в который вошли крупнейшие игроки из актуального рейтинга РБК 500, стали группы «Новатэк», «Совкомфлот» и «Полюс», а среди аутсайдеров оказались агрохолдинг «Степь», торговая сеть «Монетка» и Почта России, при этом зарплаты у лидера рэнкинга превышают аналогичный показатель последней компании в списке в девять раз.

Так, среднемесячная зарплата в группе «Новатэк» составляет порядка 261,3 тыс. рублей, в «Совкомфлоте» — 254,5 тыс., в «Полюсе» — 240 тыс. В Почте России, оказавшейся на последнем месте в списке, средняя зарплата сотрудников равна 29 тыс. рублей в месяц, в сети «Монетка» — 31,1 тыс., в агрохолдинге «Степь», который входит в АФК «Система», — 37,4 тыс. рублей.

Для сравнения аналитики приводят данные Росстата, согласно которым среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году в целом по экономике РФ составляла 51 344 рубля. «Из 126 групп, представленных в нашем рэнкинге, 103 платили сотрудникам больше. Причем у лидеров рэнкинга средняя зарплата превышала страновой уровень примерно в пять раз. Между тем у последних двух компаний в списке зарплаты едва дотягивали до 60% от средних по России», — отмечают в НКР.

В числе прочего исследование показало, что более чем в 20 группах средняя зарплата в головной компании в четыре с лишним раза превосходила выплаты в остальных компаниях той же группы; у четырех групп это соотношение превышало десять, а наибольший разрыв — 29,3 раза — зафиксирован в группе «ФосАгро».

У лидеров рэнкинга, «Новатэка» и «Совкомфлота», соотношение зарплат в материнской компании и остальных компаниях группы составило 8,1 и 5,1 соответственно. Таким образом, их первые места в итоговом рейтинге объясняются не только действительно высокими по российским меркам выплатами рядовым сотрудникам, но и существенными вознаграждениями топ-менеджменту, отмечается в обзоре.

В НКР указывают, что большинство «дочек» зарубежных корпораций платят сотрудникам зарплату выше средней по России.

Среди лидеров много компаний, работающих в таких отраслях, как добыча нефти и газа, транспорт (грузовые авиаперевозки и морские перевозки), металлургия, нефтехимия и информационные технологии. В число аутсайдеров вошли представители розничной торговли, машиностроения и агропромышленного комплекса.



В общей сложности в рэнкинг вошли 126 отдельных компаний или групп, в том числе 21 «дочка» зарубежных корпораций. Совокупное число позиций — 100: некоторые российские группы делят одно место, а дочерние компании зарубежных корпораций приводятся без указания места, как и в рейтинге РБК 500. Всего для подготовки рэнкинга использованы данные 2 073 юридических лиц.