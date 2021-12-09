Песков: проблема высокой инфляции вызывает обеспокоенность Кремля
Кремль обеспокоен ростом инфляции на потребительском рынке, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Инфляция высокая, и установка президента — делать все возможное для того, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее. Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает, и это давление в мировой экономике также ощущается не менее, где-то еще и более сильно. В этом плане да, это тема для обеспокоенности», — сказал представитель Кремля.
По его словам, процесс снижения инфляции сложный и «требует очень сложной большой постоянной работы, чем Кабинет министров и занимается».
По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в РФ поднялась до шестилетнего максимума в 8,4%. Согласно текущему прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4—7,9%.
Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли на 1,3 процентного пункта, до 14,8%, достигнув многолетнего максимума, следует из опубликованной Банком России оперативной справки по результатам «Измерения инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения».16.12.2021 11:17