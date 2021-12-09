​Китайский рынок может ждать ралли в 2022 году

Китайские акции может ждать ралли в следующем году из-за серьезного расхождения между фондовыми индексами Поднебесной и остального мира. Индекс MSCI China отстает от мировых аналогов на 37 процентных пунктов, что является самым большим разрывом с 1998 года, пишет Bloomberg.



Стимулы во время пандемии вызвали спекулятивный рост во всем мире в 2021 году, от акций до криптовалюты и недвижимости. Китай же пошел другим путем, китайский регулятор принял множество мер по сдуванию «пузырей». Китайские высокодоходные долларовые облигации уступают мировым аналогам примерно на 25 п. п., что является максимальным показателем за более чем десятилетие. Цены на недвижимость в Китае падали последние четыре месяца, в то время как в США, Великобритании и Австралии они росли.

Этот факт заставляет игроков с Уолл-стрит пристально наблюдать за дешевыми китайскими мультипликаторами, особенно когда Пекин готовится перейти к смягчению своей монетарной политики. За последние пару месяцев Goldman Sachs, BlackRock, UBS и HSBC нарастили вес китайских акций в своих портфелях. А ведущий аналитик банка JP Morgan Марко Коланович прогнозирует, что индекс MSCI China вырастет почти на 40% в 2022 году.

В то же время бывший глава Международного валютного фонда в Китае Эсвар Прасад отметил, что «замедление темпов роста Китая и недавняя нестабильность на его финансовых рынках подчеркивают ряд дилемм, с которыми сталкивается Пекин. Попытки разрешить эти по своей сути противоречивые импульсы под видом рыночного социализма неизбежно приведут к новым падениям и проблемам».

Ставки на некоторые китайские компании были успешной стратегией на протяжении многих лет. В октябре 2020 года акции Alibaba выросли на 366% по сравнению с ценой IPO 2014 года в Нью-Йорке. Это примерно вдвое больше, чем рост индекса Nasdaq 100. Однако на текущий момент акции Alibaba торгуются на 60% ниже октябрьских пиков, а компания потеряла около 515 млрд долларов капитализации.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

