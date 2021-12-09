Новый глава VK Владимир Кириенко приобрел расписки на акции компании

Генеральный директор «VK (Россия)» Владимир Кириенко приобрел 50 тыс. глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции компании, допущенные к обращению на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Об этом в четверг объявили в VK.

Как уточняется, покупка была совершена днем ранее, 15 декабря, на Московской бирже. Средняя цена за ГДР составила 962,37 рубля.

Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, возглавил VK — бывшую Mail.ru Group — 13 декабря, сменив на этом посту Бориса Добродеева. До этого Владимир Кириенко занимал должность первого вице-президента «Ростелекома».



Ранее стало известно о ряде сделок, меняющих акционерную структуру АО «МФ Технологии» — компании, контролирующей 57,3% голосующих акций VK. Так, в конце ноября этого года СберБанк продал Газпромбанку 36% акций «МФ Технологий». В начале декабря группа «Согаз» купила пакет в 45% акций этой компании у холдинга USM Алишера Усманова. Из материалов по этой сделке следовало, что еще 9% «МФ Технологий», которые принадлежали USM, получил Газпромбанк. Последний потом передал свои 45% «МФ Технологий» холдингу «Газпром-медиа».