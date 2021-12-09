​Газпромбанк прокредитует ФПК «Гарант-Инвест» на 5,1 млрд рублей

Газпромбанк и российский девелопер коммерческой недвижимости ФПК «Гарант-Инвест» подписали соглашение с лимитом 5,1 млрд рублей в рамках сделки по рефинансированию кредита, ранее выданного другой кредитной организацией. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Кредитное предложение банка позволит ФПК «Гарант-Инвест» продолжить поступательное развитие на рынке строительства и покупки новых объектов недвижимости, а также проводить модернизацию существующих торговых и офисных центров с применением «зеленых» технологий», — говорится в релизе.