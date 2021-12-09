В SuperJob рассказали о зарплатах управляющего банковским офисом в разных городах

Руководитель банковского офиса в Москве может претендовать на зарплату до 300 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — до 260 тыс. Такие данные приводятся в материале сервиса SuperJob, который в декабре изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «управляющий дополнительным офисом банка».

Как показывают данные исследования, на высокий уровень дохода могут рассчитывать кандидаты, имеющие дополнительное образование в сфере продаж и опыт работы управляющим дополнительным офисом от двух лет. Конкурентным преимуществом для специалистов будет наличие собственной клиентской базы.

«Зарплатный максимум для управляющего дополнительным офисом банка в Москве сегодня составляет 300 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 260 тыс. рублей, во Владивостоке — 230 тыс. рублей», — говорится в релизе.

Из представленных в нем данных следует, что среднерыночные зарплаты на этой позиции в указанных городах также самые высокие: 150 тыс. рублей в Москве, 130 тыс. в Петербурге и 115 тыс. во Владивостоке. Ненамного отстают Сочи и Хабаровск, где управляющему банковским допофисом в среднем предлагается 110 тыс. рублей в месяц, а максимально — 220 тыс. и 215 тыс. рублей соответственно.



В материале SuperJob представлена информация в общей сложности по 30 городам.