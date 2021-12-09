«Эксперт РА» подтвердило Энерготрансбанку рейтинг «ruBBB-» с изменением прогноза на «развивающийся»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Энерготрансбанка на уровне «ruBBB-» и изменило прогноз на «развивающийся». Ранее у банка действовал рейтинг «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняют в агентстве, рейтинг банка обусловлен слабой оценкой его рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, ограниченными показателями рентабельности, удовлетворительным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления, а «развивающийся» прогноз — неопределенностью относительно дальнейшей динамики средств крупнейшей группы кредиторов на фоне того, что в течение последних 12 месяцев наблюдается тенденция к их оттоку.

Энерготрансбанк, зарегистрированный в Калининграде, специализируется на расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц (в основном из связанной с банком группы компаний «Автотор») и кредитовании, напоминает «Эксперт РА».

«За последние 12 месяцев объем средств юридических лиц, которые являются основным источником фондирования для банка, сократился на 37% ввиду частичного оттока средств крупнейшей группы аффилированных кредиторов. Тем не менее повышенная зависимость от данных кредиторов все еще сохраняется (на 1 октября 2021 года на нее приходится около 43% пассивов против 61% годом ранее). Оттоки клиентских средств не оказали негативного влияния на ликвидную позицию банка в связи с наличием существенного запаса балансовой ликвидности», — указано в сообщении.

В числе прочего там говорится, что деятельность кредитной организации во многом определяется работой группы компаний «Автотор», что оказывает давление на оценку корпоративного управления.



«Банк завершает реализацию стратегии развития на 2019—2021 годы. Согласно полученной от банка информации, бизнес-модель кредитной организации на период с 2022 года не предполагает существенных изменений — деятельность банка будет характеризоваться умеренными темпами роста при текущем уровне риска. При этом, по мнению агентства, возможности расширения клиентской базы банка на уровне региона в среднесрочной перспективе будут ограничены высокой конкуренцией со стороны крупных федеральных игроков, что может оказать давление на рыночные позиции банка», — добавляют в «Эксперт РА».