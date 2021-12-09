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Хоум Кредит ​Банк ​запустил новые вклады и акцию «Максимальный доход с «Пользой»

17.12.2021 21:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Хоум Кредит Банк

Хоум Кредит Банк запустил новую линейку вкладов в рублях «Максимальный доход» и акцию, благодаря которой доходность может быть увеличена до 9,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, ставка по депозитам «Максимальный доход» с учетом капитализации процентов составит 8,5% годовых при размещении более 1,5 млн рублей и 8% годовых — при сумме менее 1,5 млн.

Минимальная сумма вклада — 1 тыс. рублей для депозита «Максимальный доход S» и 1,5 млн — для вклада «Максимальный доход L». Срок обоих вкладов — 18 месяцев. Депозиты можно пополнять в течение 180 дней с даты открытия на сумму от 1 тыс. рублей. Частичное снятие не допускается, размер ставки при досрочном расторжении — 0,01% годовых. Допускается пролонгация вклада.

В рамках акции «Максимальный доход с «Пользой» клиенты смогут увеличить доходность до 9,5% годовых на сумму депозита до 3 млн рублей.

Как принять участие в акции:

  • до 31 января 2022 года нужно оформить вклад из линейки «Максимальный доход» в Хоум Кредит Банке;
  • если у вас еще нет дебетовой карты «Польза», нужно оформить ее;
  • в период действия депозита ежемесячно оплачивайте покупки «Пользой» на общую сумму от 7 тыс. рублей;
  • каждый месяц получайте дополнительную выплату на карту «Польза» в размере до 1,5% годовых от суммы вклада.
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    Ставка: от 5.5%
    Платеж: 9 059 ₽
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