​Газпромбанк профинансирует модернизацию Омского НПЗ на 15 млрд рублей

Газпромбанк предоставит «Газпром нефти» финансирование в объеме 15 млрд рублей в рамках проекта экологической модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода. Речь, в частности, о строительстве очистных сооружений «Биосфера», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Инициатива входит в план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Многоступенчатая система очистки комплекса позволит повысить эффективность очистки воды до 99,9%, в два раза снизить водопотребление и сократить нагрузку на городские очистные сооружения», — говорится в релизе.

Уточняется, что в числе других проектов — возведение комплекса первичной переработки нефти, который позволит вывести из эксплуатации сразу шесть установок прошлого экологического поколения.