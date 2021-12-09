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​Газпромбанк профинансирует модернизацию Омского НПЗ на 15 млрд рублей

18.12.2021 17:41
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Газпромбанк

Газпромбанк предоставит «Газпром нефти» финансирование в объеме 15 млрд рублей в рамках проекта экологической модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода. Речь, в частности, о строительстве очистных сооружений «Биосфера», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Инициатива входит в план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Многоступенчатая система очистки комплекса позволит повысить эффективность очистки воды до 99,9%, в два раза снизить водопотребление и сократить нагрузку на городские очистные сооружения», — говорится в релизе.

Уточняется, что в числе других проектов — возведение комплекса первичной переработки нефти, который позволит вывести из эксплуатации сразу шесть установок прошлого экологического поколения.

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Юлия Белоногова

начальник управления клиентской поддержки Газпромбанка
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