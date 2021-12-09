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Россияне назвали предстоящие траты на подарки к Новому году

18.12.2021 18:27
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Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Бюджет россиян на новогодние подарки в основном варьируется от 1 тыс. до 10 тыс. рублей. По данным исследовательского холдинга «Ромир», к этому диапазону склоняются 69% россиян, что больше, чем в 2018 (43%) и в 2015 (53%) годах.

Четверть респондентов готовы потратить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Чуть меньше (23%) отметили, что выделят от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а уложиться в сумму от 1 тыс. до 3 тыс. планируют 21%.

Хотят приобрести подарки на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. рублей 9% россиян. Это незначительно меньше, чем в 2015 году (11%), но больше, чем в 2018-м (5%). Отдать за подарки от 15 тыс. до 25 тыс. рублей готовы только 3%. Еще реже люди готовы тратить свыше 25 тыс. рублей (2%). Доля неопределившихся с планами в 2021 году (9%) почти совпадает с показателем 2015 года (8%), но значительно меньше, чем в 2018-м (17%).

«Мы видим, что доля тех, кто совсем не собирается тратить деньги на подарки, невелика среди всех поколений. Новый год остается для россиян народным праздником, и все так или иначе стараются порадовать близких приятными сюрпризами. При этом число россиян, планирующих новогодний бюджет в среднем диапазоне — от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, растет относительно прошлых лет», — отметила исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

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