​В Омске открылось первое отделение Экспобанка

Экспобанк открыл свое первое отделение в Омске, сообщает пресс-служба кредитной организации. Офис находится по адресу: ул. Ленина, угол ул. Щербанева, д 21/2.



«Клиентам — физическим и юридическим лицам доступно оформление дебетовых и кредитных карт, открытие вкладов по привлекательным ставкам, кредиты наличными, в том числе под залог недвижимости, востребованные инвестиционные продукты, РКО, экспресс-гарантии, кредиты на исполнение контрактов и многое другое», — уточнили в банке.

Кроме того, Экспобанк предлагает персональное обслуживание для VIP-клиентов.

Режим работы отделения: понедельник — пятница — с 9:00 до 19:00 без перерыва.