Все новости

​В Омске открылось первое отделение Экспобанка

18.12.2021 19:42
2 124
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Экспобанк

Экспобанк открыл свое первое отделение в Омске, сообщает пресс-служба кредитной организации. Офис находится по адресу: ул. Ленина, угол ул. Щербанева, д 21/2.

«Клиентам — физическим и юридическим лицам доступно оформление дебетовых и кредитных карт, открытие вкладов по привлекательным ставкам, кредиты наличными, в том числе под залог недвижимости, востребованные инвестиционные продукты, РКО, экспресс-гарантии, кредиты на исполнение контрактов и многое другое», — уточнили в банке.

Кроме того, Экспобанк предлагает персональное обслуживание для VIP-клиентов.

Режим работы отделения: понедельник — пятница — с 9:00 до 19:00 без перерыва.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»